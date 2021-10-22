Мерія таки погодила межі історичного ареалу Львова

На засіданні у п’ятницю, 22 жовтня, виконавчий комітет Львівської міської ради погодив межі історичного ареалу Львова. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Згідно з документом, загальна площа історичного ареалу Львова становить 2311,95 га, що становить 15,4% від усієї площі міста. Ця територія охоплює всю цінну забудову та пам’ятки архітектури, яких загалом є близько 2400.

«Цим документом фактично встановлюються чіткі правила як для забудовників, так і для посадовців міської ради, тобто ми будемо мати щось на зразок правил забудови. Вони спростять усім життя і, звісно, сприятимуть збереженню культурної спадщини», – так пояснювала значення цього документу очільниця міського управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко-Швець.

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Посадовиця додала, що розроблені межі історичного ареалу Львова вже отримали позитивні відгуки від експертів. Наступний крок – затвердження з боку Міністерства культури.

Зазначимо, що межі історичного ареалу Львова вже виносили на розгляд сесії Львівської міської ради 7 жовтня, однак безрезультатно. Різні зауваження висловали депутати-забудовники, тому для прийняття ухвали просто забракло голосів.

«Законодавець не вказує, який саме орган місцевого самоврядування має дати погодження [меж історичного ареалу]. Це може бути як ухвала сесії, так і рішення виконавчого комітету», – зауважила тепер Лілія Онищенко-Швець.

Важливо: встановлені межі історичного ареалу набудуть чинності лише після того, як їх затвердить Мінкульт. Рішення чи ухвала Львівської міськради у цьому випадку не є ключовим документом.

Як писав Львівський портал, Львів досі не має затверджених меж історичного ареалу так, як цього вимагає оновлене законодавство. Дотепер місто послуговується відповідним документом, який ще у 2005 році затвердив виконавчий комітет.

Межі історичного ареалу є частиною такого документу як Історико-архітектурний опорний план (ІАОП). Цей документ необхідний для того, щоб вберегти від руйнування і забудови історичні міст. Мінрегіонбуд зобов’язав місцеву владу розробити його до 2019 року, але Львів так і не вклався у визначені терміни.

Через це в центрі міста та історичному ареалі щоразу з’являються нові забудови, хоча Мінкульт проти будівництва будь-яких об’єктів, якщо немає історико-архітектурного опорного плану.

І межі історичного ареалу, і ІАОП має затвердити Міністерство культури України.

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