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Львівщина може перейти в «червону» зону з 25 жовтня

Ольга Денисяка

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З понеділка, 25 жовтня, Львівська область може перейти до «червоної» зони карантину, оскільки в регіоні перевищені показники захворюваності та завантаженості ліжок з киснем. Про це під час брифінгу 22 жовтня заявив регіональний координатор з питань вакцинації від коронавірусу на Львівщині Олег Когут, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, Львівщина вже перевищила два показники поширення коронавірусу: кількість нових хворих та завантаженість ліжок в covid-стаціонарах. Через це вже з понеділка, 25 жовтня, область можуть перевести до «червоної» зони карантину.

«Показники червоної зони вираховуються залежно від кількості проведених тестувань, позитивних результатів і кількості госпіталізованих. Ми маємо перевищення за кількістю хворих і завантаженістю ліжок з киснем. І скоріше за все при таких показниках ми можемо перейти в «червону» зону вже з понеділка (ред, – 25 жовтня)», –заявив Олег Когут.

Окрім того, він наголосив: рекордно велика кількість нових хворих свідчить про те, що Львівщина вже є на піку захворюваності на коронавірус. Також в області не виключають, що незабаром буде необхідно розгортати covid-стаціонари другої хвилі.

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«За вчора провели 3102 дослідження на коронавірус, з них більшість, а саме 1647 виявились позитивними. Це говорить про те, що ми вже на піку захворюваності на коронавірус… Ми ще маємо запас ліжок в стаціонарах першої хвилі, але якщо ситуація не покращиться, то доведеться розгортати ліжка в лікарнях другої хвилі», – пояснює Олег Когут.

Зазначимо, що станом на ранок 22 жовтня на Львівщині виявили 1647 нових хворих на коронавірус – це є добовим рекордом області за кількістю виявлених випадків Covid.

Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні. Covid-стаціонари заповнені уже майже на 60%.

Зважаючи на це, з 9 жовтня всю Львівщину вже перевели до «помаранчевої» карантинної зони. Хоча у ЛОДА попередили: вже найближчим часом області «світить» найсуворіша «червона» зона епіднебезпеки.

Станом на 19 жовтня Львівщина перевищила другий із трьох показників «червоної» зони. Тому Держкомісія ТЕБ і НС доручила області посилити карантин.

Також Львівщина побила рекорд смертності від коронавірусу – за добу 18 жовтня в області від недуги померли аж 65 людей. Це є найвищий показник в Україні у розрізі регіонів.

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