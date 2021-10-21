На Львівщині – 1388 хворих на коронавірус

Станом на ранок четверга, 21 жовтня, на Львівщині виявили 1388 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали майже чотири сотні людей, ще 41 особа померла. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 167 573 людини.

Протягом середи, 20 жовтня, лабораторні центри провели 3433 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 1388, тобто 40% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 605 осіб – львів’яни.

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 4333 людини (+41 за останню добу). Побороти недугу зуміли 141 266 пацієнтів (+396 за минулу добу).

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Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні. Зараз 95% хворих на Львівщині інфіковані штамом «Дельта».

Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності перетнув позначку у 1000 хворих за добу. Протягом 7 жовтня виявили 1237 нових недужих, що досі було найбільшим показником щонайменше із травня.

Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні. Covid-стаціонари заповнені уже на 65%.

Зважаючи на це, з 9 жовтня всю Львівщину вже перевели до «помаранчевої» карантинної зони. Хоча у ЛОДА попередили: вже найближчим часом області «світить» найсуворіша «червона» зона епіднебезпеки.

Станом на 19 жовтня Львівщина перевищила другий із трьох показників «червоної» зони. Тому Держкомісія ТЕБ і НС доручила області посилити карантин.

Також Львівщина побила рекорд смертності від коронавірусу – за добу 18 жовтня в області від недуги померли аж 65 людей. Це є найвищий показник в Україні у розрізі регіонів.

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