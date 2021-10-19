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Чи потрібно вакцинуватися тим, хто перехворів на Covid?

Вероніка Рой

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Медики радять після одужання від коронавірусу все ж робити щеплення. Норми, яка б забороняла вакцинуватися протягом трьох місяців після того, як перехворіли на Covid, немає. Про це під час брифінгу 19 жовтня повідомив директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

«Норми, що вакцинуватися не можна протягом трьох місяців після того, як перехворіли на коронавірус, немає. Єдине протипоказання – це непереносимість компонентів вакцини. Знову ж таки, якщо людина важко перенесла Covid, то вона повинна розуміти, що потрібно себе захистити. Я спілкувався з людьми, які важко перенесли хворобу та скептично ставилися до вакцинації. Зараз вони усвідомлюють свою помилку та готові йти вакцинуватися», – пояснює посадовець.

Разом з тим він підтвердив, що власні антитіла можуть захистити протягом певного періоду часу. Але людям із слабким імунітетом все ж рекомендував вакцинуватися.

Зауважимо, головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

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Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

Covid-щеплення на Львівщині можна зробити у центрах вакцинації. Із графіком їх роботи на з 18 по 24 жовтня можна ознайомитися за посиланням. 

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