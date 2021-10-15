Львівщина проситиме не зупиняти планові операції у «червоній» зоні

Львівська обласна рада проситиме Міністерство охорони здоров’я дозволити планові операції у «червоній» карантинній зоні для окремої категорії пацієнтів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі облради.

Постійна комісія з питань охорони здоров’я та материнства облради підготувала звернення до МОЗ із проханням напрацювати механізми, які б дозволили у «червоній» карантинній зоні робити планові операції окремим пацієнтам.

Йдеться про осіб, які пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу, або тих, хто має негативний ПЛР-тест. Водночас планові операції, на думку депутатів, мали б дозволити проводити тим лікарням, де covid-щеплення мають всі 100% персоналу.

«Насправді це є викликом для медичної системи, адже, відтерміновуючи операції, ми потім створюємо велике навантаження на галузь. Окрім того, людина, яка потребує планової операції, змушена йти у приватні медичні заклади і витрачати великі кошти. Якщо ж ми говоримо про заборону планової госпіталізації та оперативних втручань, то приватні установи не повинні бути винятком», – сказав член профільної медичної комісії Львівської облради Олег Дуда.

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Також депутат зауважив, що, призупинення планових операцій у «червоних» карантинних зонах негативно вплине на фінансове становище лікарень. А вони кошти від Нацслужби здоров’я отримують за надані медичні послуги, не останнє місце серед яких займають саме оперативні втручання.

Відповідне звернення до МОЗ вже підготувала профільна комісія, проте прийняти його має Львівська облрада на наступній сесії. Вона відбудеться 26 жовтня.

Нагадаємо, з 18 жовтня Львів суттєво посилює карантин. Серед введених обмежень, – скасування планових операцій у лікарнях. Область також запроваджує низку обмежень, проте про планові операції наразі не йдеться.

З 18 жовтня на Львівщині для відвідування театрів, кінотеатрів чи спортзалів потрібен буде негативний ПЛР-тест або сovid-сертифікат. Такі ж документи у ресторанах, торгових центрах та в сфері послуг у Львові вимагатимуть вже з 1 листопада, на території області – вже з 25 жовтня.

Наразі Львівщина офіційно належить ще до «помаранчевої» карантинної зони. Хоча у ЛОДА вже заявили: найближчим часом області «світить» найсуворіша «червона» зона епіднебезпеки.

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