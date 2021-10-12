На Львівщині другу дозу Covid-вакцини отримали 80% освітян

Щеплення проти коронавірусу на Львівщині двома дозами отримали вже 80% освітян. Про це повідомив директор департаменту освіти та науки Львівської ОДА Олег Паска.

У розрізі районів найбільше освітян вакциновано в: Яворівському, Стрийському та Золочівському районах.

Станом на вівторок, 12 жовтня, більш як 95% закладів загальної та середньої освіти працюють в очному форматі. Це означає, що в цих закладах вакциновано понад 80% освітян.

В загальному, станом на вівторок, по Львівщині 80% освітян вакциновані двома дозами. Також провакциновано 60% закладів дошкільної освіти.

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Найбільше відстає у вакцинації Дрогобицький район, там кількість закладів, які працюють в очному форматі – 75%.

Нагадаємо, станом на 11 жовтня, в Україні принаймні одну дозу вакцини від Covid-19 отримали вже 83,8% освітян. Проте на Львівщині цей показник поки що складає 79%.

Додамо, через перехід Львівщини у «жовту» зону карантину і незадовільний рівень вакцинації освітян з 23 вересня проводити очне навчання могли лишень 14% шкіл. Решта – перевели на дистанційне навчання. У звичному режимі продовжили працювати дошкілля, учні 1-4 класів та учні закладів спеціальної освіти.

Зазначимо, після введення «жовтої» зони карантину у Львові лише за один день кількість вакцинованих працівників освіти зросла на 10%. Через такий стрімкий різкий ріст вакцинованих управління освіти збирається перевірити достовірність даних.

Подібна ситуація виникла й в області. Лише за півтори доби освітян, які отримали сovid-щеплення, побільшало на 4%.

Через зростання динаміки вакцинації освітян, станом на початок жовтня, більшість шкіл Львівщини повернулась до очного навчання.

Проте через погіршення епідситуації Львів все ж вирішив з 18 жовтня перевести усю старшу школу на дистанційне навчання.

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