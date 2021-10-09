У Львові в кафе і ТРЦ планують пускати лише вакцинованих

Незабаром у Львові до кафе та торгових центрів зможуть заходити лише вакциновані, або ті, хто має негативний тест на коронавірус. Такі обмеженя анонсував міський голова Львова Андрій Садовий під час брифінгу за підсумками засідання комісії ТЕБ і НС 8 жовтня, передає кореспондент Львівського порталу.

Міська комісія ТЕБ і НС вирішила посилити у Львові карантинні обмеження. Зокрема, учні 5-11 класів переходять на дистанційне навчання, а також призупиняють планові госпіталізації та операції у лікарнях.

Окрім того, міський голова анонсував нові обмеження у закладах громадського харчування та торгових центрах. Відвідувати їх дозволять лише вакцинованим та тим, хто має негативний ПЛР-тест. Коли саме почнуть діяти ці правила міський голова ще не повідомив.

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«Хочу проінформувати львів’ян, що незабаром ми будемо мати ситуацію, що в кафе, ресторан чи торговий центр зможуть заходити люди, які мають вакцинацію, або негативний ПЛР-тест. І це буде перевірятись. Це не є рішення, яке ми вже прийняли, але я хочу це анонсувати. Це є нормою для багатьох країн ЄС», – заявив Садовий.

Як писав Львівський портал, через стрімкий ріст захворюваності міський голова Львова вже заявив, що жорсткого карантину не уникнути. Більше того, за його словами, місто вже плавно входить до «червоної» зони.

Загалом у Львівській області нова хвиля коронавірусу почалась фактично із кінця серпня. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Вже у вересні хворих почало суттєво більшати. Так, 29 вересня на Львівщині виявили майже тисячу недужих на коронавірус. Це найбільша кількість нових випадків щонайменше із травня.

Загалом в області зріс й рівень госпіталізації хворих та навантаженість бригад «швидкої». Так, нещодавно до лікарні швидкої медичної допомоги Львова вишикувалась черга з «швидких», якими привезли хворих на коронавірус.

Державна комісія ТЕБ і НС уже перевела Львівську область у «жовту» зону епіднебезпеки. Посилений карантин стартував із 23 вересня.

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