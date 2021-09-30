На Львівщині – майже тисяча хворих на Covid

Станом на ранок четверга, 30 вересня, на Львівщині виявили 927 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали більше ста людей, ще 17 померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 150 114 людей.

Протягом середи, 29 вересня, лабораторні центри провели 2795 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 927, тобто 33% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 351 особа – львів’яни.

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 3896 людей (+17 за останню добу). Побороти недугу зуміли 136 747 пацієнтів (+123 за минулу добу).

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Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта» на Львівщині підтвердили наприкінці липня. Тепер його виявили вже більше ніж у пів сотні мешканців області. Проте медики переконані, що «Дельта» вже активно циркулює областю.

Загалом в області зріс й рівень госпіталізації хворих та навантаженість бригад «швидкої». Якщо з часом ситуація не поліпшиться й мешканці не почнуть знову дотримуватись карантинних обмежень та вакцинуватись, то чергового локдауну Львівщині не уникнути.

Державна комісія ТЕБ і НС уже перевела Львівську область у «жовту» зону епіднебезпеки. Посилений карантин стартував із 23 вересня.

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