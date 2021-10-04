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Львів вже входить до «червоної зони», – Садовий

Ольга Денисяка

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Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що місту не уникнути «червоної зони» карантину і Львів вже плавно входить до неї. Про це він повідомив під час брифінгу 4 жовтня, передає кореспондент Львівського порталу.

У Львові стрімко погіршується ситуація з захворюваністю на коронавірус. Щодня більшає нових хворих та госпіталізацій в covid-стаціонари. Відтак міський голова переконує, що місту не уникнути найжорсткіших обмежень, окрім того Львів вже плавно входить до «червоної» зони.

«Ми червоної зони не уникнемо, ми вже плавно у неї входимо. Я думаю, за декілька днів питання буде стояти питання жорстких обмежень для міста Львова, бо є ріст захворюваності. По кількості людей, які мають позитивний ПЛР-результат, також є велике завантаження по лікарнях», – розповів Андрій Садовий.

Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

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Вже у вересні в області кількість хворих почала стрімко зростати. Зріс  на Львівщині й рівень госпіталізації хворих та навантаженість бригад «швидкої».

Через зростання захворюваності в усі регіони України, зокрема і Львівщини, перевели у «жовту» зону епіднебезпеки. Посилений карантин стартував із 23 вересня.

Якщо ж ситуація із Covid в області не покращиться, то Львівщина може перейти до «червоної» зони вже за місяць.

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