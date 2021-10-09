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На Львівщині вакцинували дев'ять тисяч людей за добу

Ольга Денисяка

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В п’ятницю, 8 жовтня, у Львівській області щеплення від коронавірусу отримали 8957 осіб, з них 3 999 – другу дозу. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Вчора в області працювали 14 центрів вакцинації та 180 пунктів щеплення.

Загалом на Львівщині наразі щеплення від коронавірусу отримали 824 277 людей. З них – 466287 першою та  357990 другою дозою.

Мешканців області вакцинували такими препаратами:

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  • «Covieshield» – 38 403 особи,
  • «Astra Zeneca» – 113 202,
  • «Coronavac» – 204 447
  • «Pfizer» – 317 802,
  • «Moderna» – 150 423 особи.

Зазначимо, що вакцина Moderna на Львівщині вже закінчилась. Друге щеплення роблять американською Pfizer.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

Детальний графік роботи центрів вакцинації на Львівщині на 4-10 жовтня можна переглянути тут.

Нагадаємо, наразі проти коронавірусу провакциновано 5,8 мільйона українців. Такі темпи вакцинації досі є найгіршими у Європі.

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