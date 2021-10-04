ОСТАННІ НОВИНИ

Графік роботи центрів вакцинації Львівщини на 4-10 жовтня

Ольга Денисяка

|

На Львівщині з 4 по 10 жовтня працюватимуть 18 центрів вакцинації. Графіки їх роботи оприлюднив Львівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики.

Так, протягом тижня в області діятимуть 18 центрів вакцинації. В них Covid-щеплення можна отримати трьома вакцинами: CoronaVac, AstraZeneca та Comirnaty/Pfizer.

Графік роботи центрів вакцинації у Львівській області на 4 – 10 жовтня: 

м. Львів

Реклама партнерів

ТРЦ «Форум Львів», вул. Під Дубом, 7Б

04.10.-08.10.2021

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/AstraZeneca)

09-10.10.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

ЛКП «Культурно-освітній центр ім. О.Довженка», проспект Червоної Калини, 81

09-10.10.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

ТРК «Victoria Gardens», вул. Кульпарківська, 226а (другий поверх)

04.10.-08.10.2021

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

09-10.10.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac)

ТЦ «Епіцентр», вул. Богдана Хмельницького, 188a

09-10.10.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty)

ТЦ «Епіцентр», вул. Городоцька, 302

04-10.10.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty)

Оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Нижній Шувар», вул. Хуторівка, 4б, 3-ій поверх

08.10.2021

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty 1 доза)

09.10.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty 2 доза)

м. Броди

Бродівський народний дім, вул. Коцюбинського, 7

09.10.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Золочів

Золочівський палац культури ім. Ігора Білозора, вул. В.Чорновола,1

09.10-10.10.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac)

м. Дрогобич

Дрогобицький районний народний дім, вул. 22 січня, 28

04.10.-10.10.2021

09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

ТЦ «Епіцентр»

(м.Дрогобич, вул.С.Наливайка,5)

04.10.-10.10.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Трускавець

Відділення первинної медичної допомоги поліклінічного відділення КНП «Трускавецька МЛ», вул. Данилишиних, 62

04.10.-10.10.2021

09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Стрий

Поліклінічне відділення КНП Стрийської міської ради «Стрийська центральна міська лікарня»,вул. Т.Шевченка, 57+приміщення на вул. Багряного, 4

04.10.-09.10.2021

10.00-16.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Червоноград

ЦПМСД м.Червонограда, вул. Івасюка, 8

04.10.-08.10.2021

08.30-17.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

09.10.2021

09.00-13.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Новояворівськ

Актова зала КНП «Новояворівська лікарня імені Юрія Липи» Новояворівської міської ради, вул. Т.Шевченка, 18

04.10.-09.10.2021

09.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Жовква

Поліклініка КНП «Жовківська лікарня», вул. Львівська, 17

04.10.-08.10.2021

09.00-19.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

09.10.2021

09.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Новий Розділ

Поліклініка КНП “Новороздільська міська лікарня”, вул. Винниченка, 37

04.10.-08.10.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

09.10.-10.10.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Самбір

ЦПМСД Самбірської міської ради, вул. Чайковського, 12

04.10.-08.10.2021

09.00-17.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

02-03.10.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Яворів

Народний дім м.Яворова, пл. Ринок, 7

04.10.-10.10.2021

09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Зауважимо, головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло
Наталя ДУЛЯБА
Опалювальний сезон 2021/2022: скільки львів’яни платитимуть за тепло

Львів’янам не доведеться платити більше за тепло та гарячу воду в опалювальному сезоні 2021/2022, оскільки тарифи для на...

Власниками карток АТБ-Pay стали більше 350 тисяч українців. Які переваги, можливості та призи вони одержали
Анастасія ПИЖ
Власниками карток АТБ-Pay стали більше 350 тисяч українців. Які переваги, можливості та призи вони одержали

Нова платіжна картка АТБ-Pay, яку корпорація «АТБ» випустила разом із «Райффайзен Банком» і Visa, стає все більш популяр...

Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО
Олена КАРП'ЮК
Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО

Члени дачного кооперативу «Патріот-1», які є учасниками АТО, хочуть отримати 5,3 га землі у Брюховицькому лісі нібито пі...

Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»
Анастасія ПИЖ
Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»

Три десятиліття тому Україна стала незалежною вільною країною. Всі ці роки ми трудилися та боролися, щоб зламати стереот...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів