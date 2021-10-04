Графік роботи центрів вакцинації Львівщини на 4-10 жовтня

На Львівщині з 4 по 10 жовтня працюватимуть 18 центрів вакцинації. Графіки їх роботи оприлюднив Львівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики.

Так, протягом тижня в області діятимуть 18 центрів вакцинації. В них Covid-щеплення можна отримати трьома вакцинами: CoronaVac, AstraZeneca та Comirnaty/Pfizer.

Графік роботи центрів вакцинації у Львівській області на 4 – 10 жовтня:

м. Львів

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ТРЦ «Форум Львів», вул. Під Дубом, 7Б

04.10.-08.10.2021

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/AstraZeneca)

09-10.10.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

ЛКП «Культурно-освітній центр ім. О.Довженка», проспект Червоної Калини, 81

09-10.10.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

ТРК «Victoria Gardens», вул. Кульпарківська, 226а (другий поверх)

04.10.-08.10.2021

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

09-10.10.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac)

ТЦ «Епіцентр», вул. Богдана Хмельницького, 188a

09-10.10.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty)

ТЦ «Епіцентр», вул. Городоцька, 302

04-10.10.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty)

Оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Нижній Шувар», вул. Хуторівка, 4б, 3-ій поверх

08.10.2021

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty 1 доза)

09.10.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty 2 доза)

м. Броди

Бродівський народний дім, вул. Коцюбинського, 7

09.10.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Золочів

Золочівський палац культури ім. Ігора Білозора, вул. В.Чорновола,1

09.10-10.10.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac)

м. Дрогобич

Дрогобицький районний народний дім, вул. 22 січня, 28

04.10.-10.10.2021

09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

ТЦ «Епіцентр»

(м.Дрогобич, вул.С.Наливайка,5)

04.10.-10.10.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Трускавець

Відділення первинної медичної допомоги поліклінічного відділення КНП «Трускавецька МЛ», вул. Данилишиних, 62

04.10.-10.10.2021

09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Стрий

Поліклінічне відділення КНП Стрийської міської ради «Стрийська центральна міська лікарня»,вул. Т.Шевченка, 57+приміщення на вул. Багряного, 4

04.10.-09.10.2021

10.00-16.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Червоноград

ЦПМСД м.Червонограда, вул. Івасюка, 8

04.10.-08.10.2021

08.30-17.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

09.10.2021

09.00-13.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Новояворівськ

Актова зала КНП «Новояворівська лікарня імені Юрія Липи» Новояворівської міської ради, вул. Т.Шевченка, 18

04.10.-09.10.2021

09.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Жовква

Поліклініка КНП «Жовківська лікарня», вул. Львівська, 17

04.10.-08.10.2021

09.00-19.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

09.10.2021

09.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Новий Розділ

Поліклініка КНП “Новороздільська міська лікарня”, вул. Винниченка, 37

04.10.-08.10.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

09.10.-10.10.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Самбір

ЦПМСД Самбірської міської ради, вул. Чайковського, 12

04.10.-08.10.2021

09.00-17.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

02-03.10.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Яворів

Народний дім м.Яворова, пл. Ринок, 7

04.10.-10.10.2021

09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Зауважимо, головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

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