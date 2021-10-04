Графік роботи центрів вакцинації Львівщини на 4-10 жовтня

На Львівщині з 4 по 10 жовтня працюватимуть 18 центрів вакцинації. Графіки їх роботи оприлюднив Львівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики.
Так, протягом тижня в області діятимуть 18 центрів вакцинації. В них Covid-щеплення можна отримати трьома вакцинами: CoronaVac, AstraZeneca та Comirnaty/Pfizer.
Графік роботи центрів вакцинації у Львівській області на 4 – 10 жовтня:
м. Львів
ТРЦ «Форум Львів», вул. Під Дубом, 7Б
04.10.-08.10.2021
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/AstraZeneca)
09-10.10.2021
10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
ЛКП «Культурно-освітній центр ім. О.Довженка», проспект Червоної Калини, 81
09-10.10.2021
10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
ТРК «Victoria Gardens», вул. Кульпарківська, 226а (другий поверх)
04.10.-08.10.2021
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
09-10.10.2021
10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac)
ТЦ «Епіцентр», вул. Богдана Хмельницького, 188a
09-10.10.2021
10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty)
ТЦ «Епіцентр», вул. Городоцька, 302
04-10.10.2021
10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty)
Оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Нижній Шувар», вул. Хуторівка, 4б, 3-ій поверх
08.10.2021
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty 1 доза)
09.10.2021
10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty 2 доза)
м. Броди
Бродівський народний дім, вул. Коцюбинського, 7
09.10.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Золочів
Золочівський палац культури ім. Ігора Білозора, вул. В.Чорновола,1
09.10-10.10.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac)
м. Дрогобич
Дрогобицький районний народний дім, вул. 22 січня, 28
04.10.-10.10.2021
09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
ТЦ «Епіцентр»
(м.Дрогобич, вул.С.Наливайка,5)
04.10.-10.10.2021
10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Трускавець
Відділення первинної медичної допомоги поліклінічного відділення КНП «Трускавецька МЛ», вул. Данилишиних, 62
04.10.-10.10.2021
09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Стрий
Поліклінічне відділення КНП Стрийської міської ради «Стрийська центральна міська лікарня»,вул. Т.Шевченка, 57+приміщення на вул. Багряного, 4
04.10.-09.10.2021
10.00-16.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Червоноград
ЦПМСД м.Червонограда, вул. Івасюка, 8
04.10.-08.10.2021
08.30-17.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
09.10.2021
09.00-13.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Новояворівськ
Актова зала КНП «Новояворівська лікарня імені Юрія Липи» Новояворівської міської ради, вул. Т.Шевченка, 18
04.10.-09.10.2021
09.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Жовква
Поліклініка КНП «Жовківська лікарня», вул. Львівська, 17
04.10.-08.10.2021
09.00-19.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
09.10.2021
09.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Новий Розділ
Поліклініка КНП “Новороздільська міська лікарня”, вул. Винниченка, 37
04.10.-08.10.2021
10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
09.10.-10.10.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Самбір
ЦПМСД Самбірської міської ради, вул. Чайковського, 12
04.10.-08.10.2021
09.00-17.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
02-03.10.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Яворів
Народний дім м.Яворова, пл. Ринок, 7
04.10.-10.10.2021
09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
Зауважимо, головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.
Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.
Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.
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Ольга Денисяка