З 1 грудня в Україні зросте мінімальна пенсія

З 1 грудня мінімальна пенсія зросте до 2600 гривень. Про це йдеться на Telegram-каналі прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Уряд вже збільшив дохідну та витратну частини Пенсійного фонду України на більш ніж 18 мільярдів гривень.

Саме це, за словами Шмигаля, дозволить планово підвищити пенсії з 1 грудня. Підвищення відбудеться у зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати до 6500 грн.

«Це лише частина заходів із реалізації комплексного плану щодо підвищення соціальних стандартів для українців. Збільшення пенсій, зарплат та соціальних виплат відбувається та буде відбуватися на регулярній основі. Це обов’язок держави та українського уряду», – зазначив Денис Шмигаль.

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Нагадаємо, з 1 жовтня українці віком 75-80 років будуть додатково отримувати до пенсії 400 гривень щомісяця. Анонсовані доплати стосуватимуться майже одного мільйона українців.

Хоча попередньо в уряді планували запустити такі виплати з 1 липня цього року, втім вони відтермінувалися.

Водночас із 2020 року пенсіонери віком 80+ вже отримують щомісяця додаткові 500 грн.

Нагадаємо, з 1 березня в Україні на 11% зросли пенсії, йдеться про середню набавку розміром 300 грн для 8 мільйонів людей.

На Львівщині індексація охопила 70% пенсіонерів, проте більшість із них отримала лише на 100 грн більше.

За останніми даними, 82% пенсіонерів в Україні отримують виплату, яка є меншою від фактичного прожиткового мінімуму, – менш як 4000 грн.Натомість найвищі пенсії, понад 4000 грн, отримують у Києві, Донецькій та Луганській областях. Середня пенсія на Львівщині становить майже 3200 грн.

Як писав Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що через 15 років Україна не зможе виплачувати пенсії громадянам.

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