82% українців отримують пенсію, нижчу від фактичного прожиткового мінімуму

В Україні 82% пенсіонерів отримують пенсію, яка є нижче фактичного прожиткового мінімуму. Про це заявила перший заступник міністра соціальної політики України Наталія Ненюченко, передає пресслужба відомства.

«82,7% пенсіонерів отримують пенсію до 4 тисяч гривень, а це нижче фактичного прожиткового мінімуму, що є ключовою проблемою яка потребує вирішення», – зазначила Наталія Ненюченко.

За їх словами, основною причиною такого низького пенсійного забезпечення є тіньова зайнятість.

«За наявності обмеженого фінансового ресурсу солідарної пенсійної системи, тіньової зайнятості, тіньової виплати заробітної плати та враховуючи те що лише 5% працюючих приймають участь у системі недержавного пенсійного забезпечення (при цьому більшість сплачують внески не регулярно і в недостатньому розмірі), рівень пенсійного забезпечення майбутніх пенсіонерів буде знижуватися», – додала Ненюченко.