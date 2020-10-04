Шмигаль заявив, що через 15 років Україна не зможе виплачувати пенсії

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що Україна не зможе виплачувати пенсії через 15 років. Про це він розповів 25 вересня, виступаючи з лекцією у Львівській політехніці, пише УП.

За словами Дениса Шмигаля, причиною майбутніх труднощів із виплатою пенсій є у тому, що кількість працездатного населення зменшується.

«Нація старіє. Є проблема з людським капіталом… Україна як частина старої Європи не відтворює своє населення… Це звичайна математика і економічна демографія», – заявив він.

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Тому, на думку прем’єра, в Україні необхідно вводити накопичувальну пенсійну систему на додаток до існуючої солідарної. Ще один вид пенсійних відрахувань хочуть ввести в 2021 році.

«Кожен з нас повинен подумати про свою пенсію з молодого віку», – резюмував Шмигаль.

Як писав Львівський портал, в Україні 82% пенсіонерів отримують виплату, яка є меншою від фактичного прожиткового мінімуму, – менше 4000 грн.

Станом на середину червня середня пенсія в Україні зросла до 3400 грн.

Додамо також, що навесні в Україні підняли пенсійний вік жінкам. Детальніше – за цим посиланням.

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