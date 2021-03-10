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Індексація пенсій: більшість мешканців Львівщини отримала на 100 грн більше

Наталя Дуляба

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З 1 березня в Україні на 11% зросли пенсії. Тепер більші виплати щомісяця на Львівщині отримують 70% пенсіонерів. Втім більшість із них отримали надбавку менш ніж 100 грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

На Львівщині зареєстровано майже 672 тисячі пенсіонерів, березнева індексація охопила 471 тисячу людей, тобто 70%.

У Пенсійному фонді пояснюють, що індексація для кожного пенсіонера є індивідуальною, оскільки перерахунок здіснюється залежно від коефіцієнтів страхового стажу та заробітку особи. Втім пенсії зросли мінімум на 100 грн.

Цікаво, що більшість пенсіонерів, яким перерахували виплати, 53,7%, отримали надбавку до 100 грн. Ще майже 37% пенсіонерам в області додали від 100 до 500 грн, менше 8% – від 500 до 100 грн. Натомість збільшену пенсію на 1000 грн і більше отримали менше 2% мешканців Львівщини.

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Також зросла з 2100 до 2200 грн мінімальна пенсія для пенсіонерів, які мають страховий стаж: жінки – 30 років, чоловіки – 35 років.

Нагадаємо, загалом пенсії в Україні з 1 березня зросли на 11%, тобто в середньому на 300 грн. Індексацію обіцяли 8 мільйонам українців.

За останніми даними, 82% пенсіонерів в Україні отримують виплату, яка є меншою від фактичного прожиткового мінімуму, – менше 4000 грн.Натомість найвищі пенсії, понад 4000 грн, отримують у Києві, Донецькій та Луганській областях. Середня пенсія на Львівщині становить майже 3200 грн.

Додамо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що через 15 років Україна не зможе виплачувати пенсії громадянам.

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