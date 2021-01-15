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3% українців отримують високі пенсії: які виплати у мешканців Львівщини

Юлія Осим

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За даними Пенсійного фонду, станом на початок року середня пенсія в Україні становила 3,5 тисячі гривень. Проте понад 50% українців отримують виплати нижче середнього рівня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ПФУ.

 

На сьогодні в Україні налічується понад 11 млн осіб пенсійного віку. У співвідношенні по областях найбільші виплати отримують пенсіонери у м. Києві – 4 768,6 грн, а також у Донецькій – 4 516,53 грн та Луганській – 4 201,57 грн областях.

Найнижчі пенсії у мешканців Тернопільщини – 2 753,72 грн, Закарпаття – 2 814,54 грн та Буковини – 2 828,32 грн.

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У мешканців Львівської області середня пенсія становить 3 199,25 грн.

Як повідомляють у ПФУ, станом на 1 січня 2021 року 3% (336 985 осіб) українців від загального числа пенсіонерів (11 130 954 особи) отримують пенсію у розмірі більше 10 тисяч гривень.

Розмір пенсій за рівнем грошового зростання розподіляється таким чином:

  • до 1400 грн – 0,6%, 73 746 чоловік, середня пенсія – 988,63 гр;
  • від 1401 до 1500 грн – 0,01%, 1 563 чоловік, середня пенсія – 1 449,20 грн;
  • від 1501 до 2000 грн – 16,3%, 1 816 083 чоловік, середня пенсія – 1 796,28 грн;
  • від 2001 до 3000 грн – 41,2%, 4 588 898 осіб, середня пенсія – 2 427,17 грн;
  • від 3001 до 4000 грн – 19,1%, 2 126 086 чоловік, середня пенсія – 3 420,57 грн;
  • від 4001 до 5000 грн – 8,1%, 898 525 чоловік, середня пенсія – 4 445,08 грн;
  • від 5001 до 10000 грн – 11,6%, 1 289 068 чоловік, середня пенсія – 6 759,55 грн;
  • понад 10000 грн – 3,0%, 336 985 осіб, середня пенсія – 13 610,60 грн.

Львівський портал писав, що для частини для частини непрацюючих пенсіонерів з 1 січня 2021 року мінімальна пенсія за віком зросла з 2000 до 2400 грн. Це відбулося у зв’зку зі зростанням мінімалки до 6 000 грн.

Також нагадаємо, з 1 грудня 2020 року мінімальна пенсія в Україні зросла  на 57 грн – до 1769 грн.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через 15 років Україна не зможе виплачувати пенсії громадянам.

При цьому 82% пенсіонерів в Україні отримують виплату, яка є меншою від фактичного прожиткового мінімуму, – менше 4000 грн. Відтак в Україні пенсіонерам віком 75+ планують давати доплати.

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