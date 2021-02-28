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З 1 березня більшу пенсію отримають 8 мільйонів українців, – Шмигаль

Наталя Дуляба

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Вже з 1 березня в Україні на 11% зростуть пенсії. Відтак 8 мільйонів громадян отримуватимуть щомісяця в середньому на 300 грн більше. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, на 300 грн пенсію із 1 березня отримуватимуть 8 мільйонів українців. За словами прем’єра, в уряді вже розробили законопроєкт, який саме з цієї дати передбачає автоматичну індексацію пенсій.

«Також ми продовжуємо працювати над додатковими механізмами підтримки. Наприклад, минулого року люди віком від 80 років почали отримувати 500 грн щомісячної доплати, а вже цьогоріч додаткові виплати в розмірі 400 грн почнуть отримувати й люди віком 75+», – наголосив Денис Шмигаль.

Також прем’єр-міністр додав, що Кабмін разом із Верховною Радою України зараз працюють над запровадженням накопичувальної системи пенсій.

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Нагадаємо, мінімальна пенсія в Україні зараз становить 1769 грн. Водночас 82% пенсіонерів отримують виплату, яка є меншою від фактичного прожиткового мінімуму, – менше 4000 грн.

Найвищі пенсії, понад 4000 грн, отримують у Києві, Донецькій та Луганській областях. Середня пенсія на Львівщині становить майже 3200 грн.

Додамо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що через 15 років Україна не зможе виплачувати пенсії громадянам.

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