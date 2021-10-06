У covid-лікарнях на Львівщині лежать понад дві тисячі хворих

На Львівщині невпинно росте завантаженість covid-лікарень. Загалом у стаціонарах лежать більше 2000 хворих на коронавірус, зайнято 56% ліжок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Станом на середу, 6 жовтня, коронавірус діагностували ще 645 мешканцям Львівської області. Протягом минулої доби госпіталізували 232 хворих, ще 1692 людини скерували на самоізоляцію.

Загалом у стаціонарах зараз перебувають 2076 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, лише 127 із них були вакциновані. У реанімації зараз – 138 хворих, 34 особи під’єднані до апаратів ШВЛ.

Хворих шпиталізують вже до 14 лікарень на Львівщині, ще дві поки пустують, однак з кожним днем завантаженість медзакладів стрімко зростає. У Львові та в області починають розгортати додаткові ліжка.

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Зокрема, з 6 жовтня госпіталізацію пацієнтів із Covid знову відновила 8-ма міська лікарня на вул. Навроцького. Також вагітних із коронавірусом віднедавна почаа приймати перинатальний центр на вул. Вашингтона.

Завантаженість стаціонарів хворими на коронавірус сягла 56,1% і виглядає таким чином:

Лікарня швидкої допомоги (Львів) – 437

Львівський обласний госпіталь ветеранів воєн та репресованих (Винники) – 276

Центр легеневого здоров’я (Львів) – 253

Львівська обласна інфекційна лікарня – 200

Новояворівська райлікарня №1 імені Юрія Липи – 155

Стебницька міська лікарня – 141

Стрийська міська лікарня – 134

Кам’янка-Бузька ЦРЛ – 118

Рудківська лікарня – 111

Жидачівська ЦРЛ – 77

Сокальська ЦРЛ – 74

Перемишлянська ЦРЛ – 60

Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» – 38

Львівський обласний клінічний перинатальний центр – 2

8-ма міська клінічна лікарня Львова – 0

Пустомитівська ЦРЛ – 0

Нагадаємо, досі пацієнтів із коронавірусом у Львові приймала лише лікарня швидкої допомоги на вул. Миколайчука. Днями тут навіть утворилась черга зі «швидких», які привезли хворих. Протягом 4 жовтня у медзаклад госпіталізували рекордну кількість covid-недужих – 81 людину.

Нова хвиля коронавірусу на Львівщині почалась фактично із кінця серпня. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні. Вже у вересні хворих почало суттєво більшати. Так, 29 вересня на Львівщині виявили майже тисячу недужих на коронавірус. Це найбільша кількість нових випадків щонайменше із травня.

Загалом в області зріс й рівень госпіталізації хворих та навантаженість бригад «швидкої». Якщо з часом ситуація не поліпшиться й мешканці не почнуть знову дотримуватись карантинних обмежень та вакцинуватись, то чергового локдауну Львівщині не уникнути.

Через стрімкий ріст захворюваності міський голова Львова також заявив, що жорсткого карантину не оминути. Більше того, за його словами, місто вже плавно входить до «червоної» зони.

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