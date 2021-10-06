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Львівщина отримала майже 30 млн грн на кисень для Covid-лікарень

Аліса Белей

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Львівщині виділили кошти з державного бюджету на забезпечення киснем лікарень, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з Covid-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Кошти з державного бюджету виділили 29,5 млн грн, їх передбачено як видатки розвитку за спеціальним фондом постановою КМУ.

Відповідно до неї умовою надання допомоги є введення в експлуатацію всіх елементів системи централізованої подачі кисню у закладах охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з Covid-19.

Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

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Перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта» на Львівщині підтвердили наприкінці липня. Тепер його виявили вже більше ніж у пів сотні мешканців області. Проте медики переконані, що «Дельта» вже активно циркулює областю.

Загалом в області зріс й рівень госпіталізації хворих та навантаженість бригад «швидкої». Якщо з часом ситуація не поліпшиться й мешканці не почнуть знову дотримуватись карантинних обмежень та вакцинуватись, то чергового локдауну Львівщині не уникнути.

Державна комісія ТЕБ і НС уже перевела Львівську область у «жовту» зону епіднебезпеки. Посилений карантин стартував із 23 вересня.

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