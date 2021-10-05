У скількох пенсіонерів на Львівщині виросла пенсія

Із 1 жовтня надбавки розміром 400 грн на Львівщині почнуть отримувати трохи більше 58 тисяч пенсіонерів. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду у Львівській області.

Так, із 1 жовтня українцям віком 75-80 років почнуть виплачувати додатково по 400 грн щомісяця. Загалом такий перерахунок пенсій в Україні охопив майже 1 мільйон людей, а на Львівщині – 58 248 мешканців. Це навіть не 10%, адже в області зареєстровано майже 672 тисячі пенсіонерів.

Зауважимо, що збільшену на 400 грн пенсію дали тим особам, яким виповнилося більше 75 років і їхня пенсія не перевищує розмір середньої зарплати в Україні. Такі надбавки в уряді планували запустити з 1 липня, втім вони відтермінувалися до 1 жовтня.

Водночас пенсіонерам віком 80+ ще торік почали виплачувати додаткові 500 грн.

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Нагадаємо, з 1 березня в Україні на 11% зросли пенсії. Йдеться про середню набавку розміром 300 грн для 8 мільйонів людей. На Львівщині індексація охопила 70% пенсіонерів, проте більшість із них отримала лише на 100 грн більше.

За останніми даними, 82% пенсіонерів в Україні отримують виплату, яка є меншою від фактичного прожиткового мінімуму, – менше 4000 грн. Натомість найвищі пенсії, понад 4000 грн, отримують у Києві, Донецькій та Луганській областях. Середня пенсія на Львівщині становить майже 3200 грн.

Як писав Львівський портал, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що через 15 років Україна не зможе виплачувати пенсії громадянам.

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