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Крематорій у Львові збудують за проєктом маріупольських архітекторів. Візуалізація

Андрій Котенський

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Команда архітекторів із Маріуполя стала переможцем архітектурного конкурсу на проєкт крематорію для Львова, що планують збудувати на території Голосківського цвинтаря. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Переможцями конкурсу стала команда архітекторів із Маріуполя, які зараз працюють в Берліні – Заботін Павло, Копейкіна Любов, Копейкін Віктор, Кобец Олена.

Автори описують, що у своєму проєкті вони акцентують на останньому шляху людини, яким сенсом він наповнений та що відчувають близькі покійного у момент прощання.

«Для кожного архітектора проєкт такої будівлі є своєрідним викликом, тому що в одному об’єкті потрібно поєднати характер культовості та технологічну складову процесу кремації», –  зазначив головний архітектор міста Антон Коломєйцев.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Львові гостро постало питання будівництва крематорію через брак місць на міських кладовищах. Крематорій планують збудувати відразу біля Голосківського цвинтаря. Для цього у мерії збираються виділити 2 га землі.

Цьогоріч навесні депутатська комісія планування бюджету Львівської міськради відмовилась виділяти гроші на розробку архітектурного проєкту крематорію. Детальніше про цю ситуацію читайте у нашому матеріалі.

Втім нещодавно мер Львова Андрій Садовий заявив, що крематорій у Львові все ж збудують. Його зведення підтримують і глави усіх конфесій.

Також додамою понад 50% мешканців Львова не проти будівництва крематорію.

Львів планує збудувати крематорій у місті до кінця 2022 року.

Візуалізація: ЛМР

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