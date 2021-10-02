Крематорій у Львові збудують за проєктом маріупольських архітекторів. Візуалізація

Команда архітекторів із Маріуполя стала переможцем архітектурного конкурсу на проєкт крематорію для Львова, що планують збудувати на території Голосківського цвинтаря. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Переможцями конкурсу стала команда архітекторів із Маріуполя, які зараз працюють в Берліні – Заботін Павло, Копейкіна Любов, Копейкін Віктор, Кобец Олена.

Автори описують, що у своєму проєкті вони акцентують на останньому шляху людини, яким сенсом він наповнений та що відчувають близькі покійного у момент прощання.

«Для кожного архітектора проєкт такої будівлі є своєрідним викликом, тому що в одному об’єкті потрібно поєднати характер культовості та технологічну складову процесу кремації», – зазначив головний архітектор міста Антон Коломєйцев.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Львові гостро постало питання будівництва крематорію через брак місць на міських кладовищах. Крематорій планують збудувати відразу біля Голосківського цвинтаря. Для цього у мерії збираються виділити 2 га землі.

Цьогоріч навесні депутатська комісія планування бюджету Львівської міськради відмовилась виділяти гроші на розробку архітектурного проєкту крематорію. Детальніше про цю ситуацію читайте у нашому матеріалі.

Втім нещодавно мер Львова Андрій Садовий заявив, що крематорій у Львові все ж збудують. Його зведення підтримують і глави усіх конфесій.

Також додамою понад 50% мешканців Львова не проти будівництва крематорію.

Львів планує збудувати крематорій у місті до кінця 2022 року.

Візуалізація: ЛМР

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.