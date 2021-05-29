Крематорій у Львові буде. Садовий назвав місце будівництва

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що на сьогодні вже триває підготовка до будівництва у місті крематорію. Він буде розташований біля Голосківського кладовища. Про це мер написав у Facebook.
У червні міська рада планує офіційно оголосити архітектурний конкурс для того, щоб знайти найкращий варіант для реалізації проєкту.
«Згідно із законом, крематорій треба зводити на комунальній землі і він має бути власністю громади міста. Саме тому ми будемо працювати за принципом державно-приватного партнерств», – зазначив Андрій Садовий.
Він додав, що львів’яни вже створили петицію за будівництво крематорію, та роботи вже ведуться.
Раніше Львівський портал писав про те, коли у Львові таки з’явиться крематорій.
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Юлія Осим