Садовий хоче збудувати крематорій у Львові до кінця 2022 року

У Львові незабаром оголосять архітектурний конкурс на будівництво крематорій. Загалом проєкт хочуть реалізувати на кінець 2022 року. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

За його словами, архітектурний конкурс стартуватиме на початку червня. Та вже до кінця літа місто має отримати візуалізацію та розпочне наступний етап реалізації проєкту з будівництва крематорію – пошук партнера на засадах приватно-публічного партнерства. Загалом проєкт хочуть реалізувати на кінець 2022 року.

«Ми плануємо, що на кінець 2022 року вийти з об’єктом, який має бути готовим до роботи. Кожен львів’янин буде мати право вибору, бо у нас багато випадків, коли людина заповідає, щоб її кремували, а потім тіло треба везти до Києва, кремувати там, а потім вертати до Львова. У світі дуже великий відсоток людей заповідають, щоб їх кремували», – цитує Андрія Садового пресслужба ЛМР.

Через проблеми з кладовищами у Львові гостро постало питання будівництва крематорію через брак місць на міських кладовищах. Крематорій планують збудувати відразу біля Голосківського цвинтаря. Для цього у мерії збираються виділити 2 га землі. Також міськрада Львова вирішила оголосити всеукраїнський архітектурний конкурс на найкращий проєкт крематорію.

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Цьогоріч навесні депутатська комісія планування бюджету Львівської міськради відмовилась виділяти гроші на розробку архітектурного проєкту крематорію. Детальніше про цю ситуацію читайте у нашому матеріалі.

Втім нещодавно мер Львова Андрій Садовий заявив, що крематорій у Львові все ж збудують. Його зведення підтримують і глави усіх конфесій.

Додамою понад 50% мешканців Львова не проти будівництва крематорію.

Здебільшого люди бачать переваги у кремації у тому, що організація традиційних поховань має доволі широкий простір для корупції. Похорон нині мінімально коштує до 18 000 гривень, натомість середньостатистична сума кремування тіла у крематоріях України становить до 5 000 гривень.

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