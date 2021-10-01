Львівщина лідирує за рівнем невакцинованих освітян в Україні, – МОН

На Львівщині жодного щеплення проти коронавірусу досі не мають більше 44% вчителів. Це найбільший показник поміж усіх областей України. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві освіти та науки.

Львівська область стала лідером в Україні за рівнем невакцинованих освітян. Жодного covid-щеплення зараз не мають 44,3% працівників загальної середньої освіти. Слідом йдуть вчителі з Херсонської (39%) та Івано-Франківської (31,4%) областей.

Водночас міністр освіти Сергій Шкарлет відзначив, що в більшості регіонах освітяни вакцинуються значно активніше. Загалом в Україні вже 69% вчителів зробили хоча б одне щеплення проти коронавірусу.

Так, високий рівень повної вакцинації вчителів фіксують у Луганській області – 67,9%; у Києві – 62,6%, у Полтавській – 61,8%, Черкаській – 60,8%, Житомирській – 58,6% та у Харківській областях – 58,3%.

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«Вакцинація серед освітян триває. І ми маємо на сьогодні ще більш позитивну динаміку щеплення. Це надзвичайно важливо, і я дякую колегам за свідомий вибір здоров’я та безпеки», – наголосив глава МОН.

Нагадаємо, ще наприкінці вересня два необхідні щеплення на Львівщині отримала лише третина педагогів. Рівень охоплення щепленнями в окремих районах був критичним. При цьому донедавна в області некоректно вели такі підрахунки. Спочатку посадовці говорили про 73% вакцинованих першою дозою освітян, проте на початку вересня стало відомо, що йдеться лише про 44%.

Через ріст захворюваності Львівщина перейшла у «жовту» карантинну зону з 23 вересня. Згідно з рішенням уряду це означає, що у звичному очному режимі можуть працювати лише ті школи, де повністю провакциновано хоча б 80% колективу.

Тоді обласна комісія ТЕБ і НС вирішила тимчасово призупинити роботу 86% шкіл. У ЛОДА говорили, що «онлайн-навчання не буде, бо така позиція Держкомісії ТЕБ і НС». Натомість з’ясувалося, що замість незапланованих канікул більшість шкіл області просто перейшла на онлайн-навчання. Станом на 24 вересня на дистанційний формат роботи перейшли 784 школи, тобто 68% з-поміж усіх шкіл на Львівщині.

Станом на 1 жовтня на Львівщині проти коронавірусу повністю провакцинувались 51% освітян. Незважаючи на недостатній показник вакцинації, до очного навчання зараз повернулася більшість шкіл області.

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