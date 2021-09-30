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Коронавірус в Україні не збавляє темпів: за добу – 11 757 нових хворих

Наталя Дуляба

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Станом на ранок четверга, 30 вересня, в Україні лабораторно підтвердили 11 757 нових випадків коронавірусу. Померли аж 194 українці, тоді як одужали майже чотири тисячі хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 423 379 людей. Протягом середи, 29 вересня, діагноз встановили ще 11 757 новим хворим, серед них 242 медики та 1054 дитини.

Одужали за останню добу 3839 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли аж 194 хворі.

Найбільше нових хворих виявили у Харківській (1087), Львівській (927), Дніпропетровській (926), Одеській (752) та Донецькій (739) областях.

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Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 56 080 людей, натомість одужали 2 251 352 українці.

Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):

  • Харківська – 1087/5024
  • Львівська – 927/2541
  • Дніпропетровська – 926/4899
  • Одеська – 752/2574
  • Донецька – 739/2519
  • Запорізька – 632/2292
  • м. Київ – 563/5358
  • Житомирська – 560/1513
  • Хмельницька – 483/1540
  • Сумська – 455/1735
  • Чернівецька – 455/1496
  • Чернігівська – 437/1651
  • Тернопільська – 434/841
  • Херсонська – 429/1392
  • Рівненська – 422/1181
  • Луганська – 387/1147
  • Івано-Франківська – 368/1313
  • Київська – 291/2632
  • Черкаська – 283/1428
  • Волинська – 276/975
  • Полтавська – 240/2558
  • Миколаївська – 227/1380
  • Вінницька – 208/2179
  • Закарпатська – 97/1043
  • Кіровоградська – 79/976.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у МОЗ попереджали, що нова хвиля коронавірусу розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».

Державна комісія ТЕБ і НС перевела всю Україну у «жовту» зону епіднебезпеки. Карантин посилили з 23 вересня.

Додамо, що 13 вересня Кабмін запровадив «жовті» та «зелені» covid-сертифікати й запропонував бізнесу самостійно визначатися, чи працювати без обмежень лише для вакцинованих клієнтів, чи з обмеженнями надавати послуги всім без винятків.

У «жовтій» зоні карантину заклади зможуть працювати за умови наявності не менше у 80% їхніх співробітників «жовтих» або «зелених» сертифікатів, а в «червоній» зоні – якщо 100% працівників мають «зелений» covid-сертифікат, тобто всі повністю щеплені.

Також в Україні хочуть ввести обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу для окремої категорії населення, в тому числі й для дітей.

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