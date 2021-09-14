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Уряд запровадив «жовті» та «зелені» COVID-сертифікати та оновив карантинні норми

Вероніка Рой

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У понеділок, 13 вересня, уряд запровадив «жовті» та «зелені» COVID-сертифікати, а також оновив карантинні норми. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Передбачається, що COVID-сертифікат матиме дві опції (так звані «жовтий» або «зелений») та міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19. Так званий «жовтий» сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а «зелений» – про повний курс.

Тепер у разі введення жовтого рівня епідемічної небезпеки спростили вимоги до роботи навчальних закладів. Вони працюватимуть за умови наявності не менше як 80% працівників з «жовтими» та «зеленими»  COVID-сертифікатами.

Водночас обмеження жовтого рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть «жовтого» чи «зеленого» COVID-сертифікату.

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Кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватись всіх карантинних обмежень, залишається за власником.

У разі введення червоного рівня епідемічної небезпеки заклади освіти працюватимуть лише якщо 100% працівників мають «зелений» COVID-сертифікат.

Крім того, чинні обмеження червоного рівня не будуть застосовуватися за умови наявності у всіх відвідувачів, працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів «зеленого» COVID-сертифікату.

За умови наявності в особи, що перетинає кордон України, «жовтого» чи «зеленого» сертифіката про вакцинацію або одужання від COVID-19, вона може не проходити самоізоляцію. Це ж стосується й осіб, що які прибувають з тимчасово окупованих територій.

COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки виключно в цифровому форматі, друкувати на папері відповідного кольору не потрібно.

Загалом в Україні Covid підхопили  2 321 156 людей. За останній тиждень кількість нових випадків коронавірусу в Україні зросла на 6 тисяч, а госпіталізацій – на 1,5 тисячі.

За територіальним принципом високі темпи захворюваності фіксують у Чернівецькій, Волинській, Львівській і Тернопільській областях. Також у цих регіонах швидко росте завантаженість ліжок із киснем, а рівень госпіталізації за тиждень збільшився на 60%.

Нагадаємо, захворюваність на коронавірус на Львівщині почала рости із кінця серпня. У Львівській ОДА заявили, що в області вже почалась нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Дельта». Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Загалом в області зріс й рівень госпіталізації хворих та навантаженість бригад «швидкої». Якщо з часом ситуація не поліпшиться й мешканці не почнуть знову дотримуватись карантинних обмежень, то чергового локдауну Львівщині не уникнути.

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