Covid-вакцинацію в Україні можуть ввести і для дітей

Вакцинацію проти коронавірусу в Україні можуть ввести для всіх дітей віком від 12 років. Про це йдеться у Telegram-каналі Міністерства охорони здоров’я.

Досі щеплення проти коронавірусу в Україні робили лише окремій категорії дітей віком від 12 років. Втім тепер у МОЗ розглядають можливість введення вакцинації для всіх дітей, яким більше 12 років.

«Вчора на засіданні Національної технічної групи з питань імунопрофілактики ми проголосували за рішення рекомендувати Міністерству охорони здоров’я зробити вакцину Pfizer доступною для дітей від 12 років», – розповів дитячий інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

За його словами, таку ініціативу найближчим часом має розглянути штаб Міністерства охорони здоров’я на своєму засіданні.

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Нагадаємо, вакцинацію дітей проти коронавірусу МОЗ дозволило цьогоріч наприкінці липня. Щеплення дозволили робити дитині віком від 12 років, яка:

має високі ризики важкого перебігу та розвитку ускладнень після хвороби на Covid-19 через супутні хвороби та не має протипоказань до вакцинації;

з метою об’єднання сім’ї виїжджає до країни, де для перетину кордону необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти Covid-19 або міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

виїжджає на навчання в країну, де для перетину кордону або для навчання необхідний сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти Covid-19або міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

є учасником міжнародних спортивних змагань або інших заходів у країні, де для перетину кордону або для участі в заході необхідне міжнародне свідоцтво про вакцинацію чи сертифікат, що підтверджує вакцинацію проти Covid-19;

приїхала з іншої країни, де вона отримала першу дозу вакцини Comirnaty/Pfizer та має документи на підтвердження цього.

Цій категорії дітей щеплення роблять винятково американською вакциною Pfizer. Першими вакцинованими в Україні стали підлітки з Чернівецької області.

На Львівщині проти коронавірусу провакцинували більше 60 дітей.

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