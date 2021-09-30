8-ма міська лікарня Львова знову прийматиме хворих на Covid

8-му міську лікарню Львова знову включили до переліку медустанов, які прийматимуть хворих на коронавірусну інфекцію. Про це у четвер, 30 вересня, під час сесії Львівської облради повідомив директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

Зазначимо, ще на початку літа на Львівщині через зменшення захворюваності на коронавірус згорнули 50% Covid-відділень. Серед них були відділення і 8-мої міської лікарні Львова. Проте, за словами Ореста Чемериса, цей медзаклад незабаром знову почне приймати хворих на Covid через погіршення епідситуації.

«Станом на 29 вересня на Львівщині завантаженість лікарень становила 51%. Вчора була проведена нарада під керівництвом міністра охорони здоров’я, і департаментом була подана пропозиція, аби 8-ма міська клінічна лікарня Львова приймала хворих на Covid. Чому саме ця лікарня? Тому що найбільша захворюваність зараз є у Львові. Відповідно нам потрібно мати заклад на території міста Львова, аби мешканці міста були госпіталізовані саме у міські лікарні. Таким чином ми зможемо розвантажити обласні установи», – зазначив Орест Чемерис.

Зазначимо, станом на 30 вересня на Львівщині хворих на коронавірусну інфекцію приймають 15 медзакладів. Загалом у цих лікарнях перебуває 1616 пацієнтів із Covid. Загальна завантаженість ліжкової мережі становить 48,24%.

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Львівський обласний клінічний перинатальний центр внесли в перелік ковідних медзакладів. Він прийматиме вагітних жінок з підозрою, або підтвердженим коронавірусом.

Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Вже у вересні в області кількість хворих почала стрімко зростати. Так, протягом 29 вересня на Львівщині виявили майже тисячу нових хворих на коронавірус. Це найбільша кількість нових випадків щонайменше із травня.

Загалом в області зріс й рівень госпіталізації хворих та навантаженість бригад «швидкої».

Через зростання захворюваності в усі регіони України, зокрема і Львівщини, перевели у «жовту» зону епіднебезпеки. Посилений карантин стартував із 23 вересня.

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