Львівський перинатальний центр лікуватиме хворих на коронавірус

Львівський обласний клінічний перинатальний центр внесли в перелік ковідних. Тепер медзаклад може приймати вагітних жінок з підозрою, або підтвердженим коронавірусом. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Як розповів керівник департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис, в області вже напрацьовують перелік закладів, які будуть долучені до роботи з пацієнтами з коронавірусом у випадку, якщо завантаженість ліжкової мережі перевищить показник в 50%.

Окрім цього, у зв’язку з тим, що вже завершені ремонтні роботи другої черги Львівського обласного клінічного перинатального центру, цей медзаклад теж внесли в перелік ковідних, як такий, що може приймати вагітних жінок з підозрою, або підтвердженим коронавірусом.

Нагадаємо, через зростання захворюваності на коронавірус на Львівщині почали розгортати додаткові ліжкомісця. Пацієнтів з коронавірусом прийматимуть у медзакладах, де лікували хворих під час третьої хвилі Covid весною цього року.

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Як повідомляв Львівський портал, у Львові також готуються розгортати додаткові ліжка.

Зазначимо, із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Державна комісія ТЕБ і НС уже перевела Львівську область у «жовту» зону епіднебезпеки. Посилення карантину відбудеться вже з четверга, 23 вересня, в тому числі воно охопить й освіту.

Також на Львівщині циркулює штам «Дельта». Наразі офіційно підтверджено понад 50 випадків цього штаму. Проте медики переконані, що «Дельта» вже активно циркулює областю. Також на Львівщині вже зафіксували першу смерть від цього штаму.

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