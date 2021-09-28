Мешканці Львівщини не спішать вакцинуватися

Регіональний координатор з питань вакцинації від коронавірусної інфекції у Львівській області Олег Когут назвав епідситуацію на Львівщині досить напруженою та такою, що погіршується. Він пояснив це тим, що поширення небезпечного коронавірусу збільшується з кожним тижнем, а кількість вакцинованих досі низька. Про це він заявив під час брифінгу 28 вересня, передає Львівський портал.

Станом на вівторок, 28 вересня, в області вакциновано 751 тисяча людей. Зі слів Олега Когута цього недостатньо, адже це лише – 16,5 % від дорослого населення Львівщини.

За минулу добу, 27 вересня, на Львівщині із коронавірусом у реанімації перебуває майже 110 людей, з них на апаратах ШВЛ – 38.

Щоб уникнути важких форм коронавірусу, регіональний координатор з питань вакцинації, порадив у першу чергу носити маску (не залежно від кольору зони). Крім маски зберігати соціальну дистанцію в 1,5 м та дотримуватися особистої гігієни. Найголовнішим він назвав необхідність вакцинування населення Львівщини.

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«Для того, щоб створити популяційний імунітет потрібно вакцинувати, як мінімум хоча б в п’ять разів більше. І можливості вакцинації є: 181 пункт щеплення, понад 100 вакцинальних бригад. Маємо достатню кількість вакцини: 160 тис. доз AstraZeneca, близько 200 тисяч – CoronaVac, Pfizer – 48 тис. доз (ще 27 тис. доз очікується). Вакцина є. Питання стоїть в розумінні необхідності вакцинації», – зазначив Олег Когут.

Олег Когут наголосив, що важливо вакцинуватися людям старшим 60 років та людям з хронічними захворюваннями, адже вони ризикують перенести коронавірус з ускладненнями.

Нагадаємо, на Львівщині від коронавірусної інфекції вже провакцинували понад 17% населення.

Додамо, 28 вересня, на Львівщині коронавірус виявили у 427 людей.Тоді як одужала 181 людина та 13 померли від ускладнень.

На Львівщині з 27 вересня по 3 жовтня працюватимуть 18 центрів вакцинації. Графіки їх роботи тут.

Медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

Вакцинація освітян у Львові стрімко зростає. За тиждень понад 1500 вчителів отримали Covid-щеплення.

Також, Львівський обласний клінічний перинатальний центр внесли в перелік ковідних. Тепер медзаклад може приймати вагітних жінок з підозрою, або підтвердженим коронавірусом.