Центри вакцинації на Львівщині: графік роботи на тиждень

На Львівщині з 27 вересня по 3 жовтня працюватимуть 18 центрів вакцинації. Графіки їх роботи оприлюднив Львівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики.
Так, протягом тижня в області діятимуть 18 центрів вакцинації. В них Covid-щеплення можна отримати трьома вакцинами: CoronaVac, AstraZeneca та Comirnaty/Pfizer.
Графіки роботи центрів вакцинації:
Львів
ТРЦ «Форум Львів», вул. Під Дубом, 7Б
27.09-01.10.2021
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/AstraZeneca)
02-03.10.2021
10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
Центр Довженка, проспект Червоної Калини, 81
02-03.10.2021
10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
ТРК «Victoria Gardens», вул. Кульпарківська, 226а (другий поверх)
27.09.-01.09.2021
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
02-03.10.2021
10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac)
ТЦ «Епіцентр», вул. Богдана Хмельницького, 188a
02-03.10.2021
10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty)
ТЦ «Епіцентр», вул. Городоцька, 302
02-03.10.2021
10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty)
ТЦ «Епіцентр», вул. Стрийська, 30 (с. Сокільники)
27.09.-01.09.2021
11.00-17.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
02-03.10.2021
10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
Оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Нижній Шувар», вул. Хуторівка, 4б, 3-ій поверх
01.10.2021
15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty)
02.10.2021
10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty)
м. Броди
Бродівський народний дім, вул. Коцюбинського, 7
02.10.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Золочів
Золочівський палац культури ім. Ігора Білозора, вул. В.Чорновола,1
02.10-03.10.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac)
м. Дрогобич
Дрогобицький районний народний дім, вул. 22 січня, 28
27.09-03.10.2021
09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
ТЦ «Епіцентр» (м.Дрогобич, вул.С.Наливайка,5)
27-03.10.2021
10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м.Трускавець
Відділення первинної медичної допомоги поліклінічного відділення Трускавецької міської лікарні, вул. Данилишиних, 62
27.09-29.09.2021;
01.10-03.10.2021
09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Стрий
Поліклінічне відділення Стрийської міської лікарні ,вул. Т.Шевченка, 57+приміщення на вул. Багряного, 4
27.09-02.10.2021
10.00-16.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Червоноград
Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Червонограда, вул. Івасюка, 8
27.09-01.10.2021
08.30-17.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
02.10.2021
09.00-13.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Новояворівськ
Актова зала Новояворівської лікарні імені Юрія Липи» Новояворівської міської ради, вул. Т.Шевченка, 18
27.09-02.10.2021
09.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Жовква
Поліклініка «Жовківської лікарні», вул. Львівська, 17
27.09-01.10.2021
09.00-19.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
02.10.2021
09.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Новий Розділ
Поліклініка Новороздільської міської лікарні, вул. Винниченка, 37
27-01.10.2021
10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
02.10.2021
10.00-13.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Самбір
Центр первинної медико-санітарної допомоги Самбірської міської ради, вул. Чайковського, 12
02.10.2021
09.00-17.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
02-03.10.2021
10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
Зазначимо, загалом на Львівщині щеплення від коронавірусу отримали 743 395 осіб, з них – 326 276 другою дозою.
Зауважимо, головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.
Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.
Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.
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Вероніка Рой