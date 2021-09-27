Центри вакцинації на Львівщині: графік роботи на тиждень

На Львівщині з 27 вересня по 3 жовтня працюватимуть 18 центрів вакцинації. Графіки їх роботи оприлюднив Львівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики.

Так, протягом тижня в області діятимуть 18 центрів вакцинації. В них Covid-щеплення можна отримати трьома вакцинами: CoronaVac, AstraZeneca та Comirnaty/Pfizer.

Графіки роботи центрів вакцинації:

Львів

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ТРЦ «Форум Львів», вул. Під Дубом, 7Б

27.09-01.10.2021

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/AstraZeneca)

02-03.10.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Центр Довженка, проспект Червоної Калини, 81

02-03.10.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

ТРК «Victoria Gardens», вул. Кульпарківська, 226а (другий поверх)

27.09.-01.09.2021

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

02-03.10.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac)

ТЦ «Епіцентр», вул. Богдана Хмельницького, 188a

02-03.10.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty)

ТЦ «Епіцентр», вул. Городоцька, 302

02-03.10.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty)

ТЦ «Епіцентр», вул. Стрийська, 30 (с. Сокільники)

27.09.-01.09.2021

11.00-17.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

02-03.10.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Нижній Шувар», вул. Хуторівка, 4б, 3-ій поверх

01.10.2021

15.00-18.30 (Pfizer-Comirnaty)

02.10.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty)

м. Броди

Бродівський народний дім, вул. Коцюбинського, 7

02.10.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Золочів

Золочівський палац культури ім. Ігора Білозора, вул. В.Чорновола,1

02.10-03.10.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac)

м. Дрогобич

Дрогобицький районний народний дім, вул. 22 січня, 28

27.09-03.10.2021

09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

ТЦ «Епіцентр» (м.Дрогобич, вул.С.Наливайка,5)

27-03.10.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м.Трускавець

Відділення первинної медичної допомоги поліклінічного відділення Трускавецької міської лікарні, вул. Данилишиних, 62

27.09-29.09.2021;

01.10-03.10.2021

09.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Стрий

Поліклінічне відділення Стрийської міської лікарні ,вул. Т.Шевченка, 57+приміщення на вул. Багряного, 4

27.09-02.10.2021

10.00-16.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Червоноград

Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Червонограда, вул. Івасюка, 8

27.09-01.10.2021

08.30-17.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

02.10.2021

09.00-13.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Новояворівськ

Актова зала Новояворівської лікарні імені Юрія Липи» Новояворівської міської ради, вул. Т.Шевченка, 18

27.09-02.10.2021

09.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Жовква

Поліклініка «Жовківської лікарні», вул. Львівська, 17

27.09-01.10.2021

09.00-19.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

02.10.2021

09.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Новий Розділ

Поліклініка Новороздільської міської лікарні, вул. Винниченка, 37

27-01.10.2021

10.00-15.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

02.10.2021

10.00-13.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Самбір

Центр первинної медико-санітарної допомоги Самбірської міської ради, вул. Чайковського, 12

02.10.2021

09.00-17.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

02-03.10.2021

10.00-14.00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Зазначимо, загалом на Львівщині щеплення від коронавірусу отримали 743 395 осіб, з них – 326 276 другою дозою.

Зауважимо, головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

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