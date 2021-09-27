Вакцинація освітян у Львові стрімко зростає. За тиждень понад 1500 вчителів отримали Covid-щеплення

У Львові стрімко зростає вакцинація освітян проти коронавірусної інфекції. Лише протягом минулого тижня понад 1500 вчителів отримали Covid-щеплення. Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

За його словами, все більше працівників закладів освіти вакцинуються та продовжують працювати з школярами в очному режимі. Станом на 27 вересня майже 80 шкіл Львова перетнули позначку у 80% вакцинованих працівників.

«Станом на сьогодні близько 73% освітян є провакцинованими, майже 80 шкіл перетнули позначку у 80% вакцинованих працівників. За останній тиждень понад 1500 вчителів провакцинувались», – цитує пресслужба Львівської міськради Андрія Москаленка.

Він додав, що зараз всі школи Львова працюють в очному режимі. Якщо десь виявляють дитину чи вчителя з коронавірусом, то клас йде на самоізоляцію і переходить на дистанційну форму навчання.

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Нагадаємо, через перехід Львівщини у «жовту» зону карантину і незадовільний рівень вакцинації освітян з 23 вересня проводити очне навчання могли лишень 14% шкіл. Решта – перевели на дистанційне навчання. У звичному режимі продовжили працювати дошкілля, учні 1-4 класів та учні закладів спеціальної освіти.

Натомість у Львові школи й садочки також не закрились. Очне навчання дозволили продовжити, але з дотриманням низки вимог. Детальніше читайте за цим посиланням.

Зазначимо, у Львові лише за один день кількість вакцинованих працівників освіти зросла на 10%. Через такий стрімкий різкий ріст вакцинованих управління освіти збирається перевірити достовірність даних.

Подібна ситуація виникла й в області. Лише за півтори доби освітян, які отримали сovid-щеплення, побільшало на 4%.

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