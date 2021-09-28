Дівчинку, у якої Covid уразив 80% легень, перевели з реанімації

5-річна мешканка Львівщини, у якої коронавірус уразив 80% легень, одужує. Малечу вже перевели з реанімації у звичайну палату. Про це йдеться на сторінці обласної дитячої лікарні ОХМАТДИТ у Facebook.

Станом на вівторок, 28 вересня, 5-річну пацієнтку вже перевели з реанімації, оскільки її стан поліпшився. Зараз дитина лежить уже у звичайній палаті.

«Нашу малечу з важкою “ковідною” пневмонією сьогодні перевели з реанімації у звичайну палату. Далі дівчинка буде одужувати під наглядом педіатрів, реанімація та інтенсивна терапія їй уже не потрібні», – кажуть медики.

Нагадаємо, днями 5-річна дівчинка потрапила до львівського ОХМАТДИТу із важкою формою пневмонії. З’ясувалось, що коронавірус уразив 80% легень дитини. Її відразу під’єднали до апарату ШВЛ.

Реклама партнерів

27 вересня стан маленької пацієнтки покращився, тож медики від’єднали її від апарату ШВЛ.

Як писав Львівський портал, фактично з кінця серпня на Львівщині почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

В області зріс й рівень госпіталізації хворих та навантаженість бригад «швидкої». Якщо з часом ситуація не поліпшиться й мешканці не почнуть знову дотримуватись карантинних обмежень та вакцинуватись, то чергового локдауну Львівщині не уникнути.

Додамо, що за час пандемії наймолодшим хворим на Covid-19 на Львівщині було місячне немовля, а найстаршим – 102-річна людина.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.