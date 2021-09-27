Медики розповіли про стан дівчинки, у якої через COVID уражено 80% легень

Стан 5-річної мешканки Львівщини, у якої через COVID уражено 80% легень, покращується. Станом на сьогодні дитину зняли з апарату штучної вентиляції легень, вона може дихати самостійно. Про це йдеться на Facebook-сторінці Львівської обласної дитячої клінічної лікарні ОХМАТДИТ, де лікується дівчина.

Як відомо, 5-річна пацієнтка потрапила в ОХМАДИТ з двобічною полісегментарною пневмонією. Дитина перебувала в реанімації та була підключена до апарату штучної вентиляції легень.

Станом на 27 вересня стан малнчі покращився. Сьогодні вона вже дихає самостійно, її зняли з апарату ШВЛ.

«Зранку екстубували дівчинку, вона може сама дихати, аналізи покращуються і ми сподіваємося на перемогу над COVID-19», – каже завідувачка відділенням реанімації та інтенсивної терапії Віра Приймакова.

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Як відомо, у вересні на Львівщині спостерігається зростання кількості випадків інфікування коронавірусом серед дитячого населення. Також перебіг хвороби серед дітей змінився, інфекція має бурхливий розвиток.

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