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325 тисяч мешканців Львівщини провакцинувались проти Covid-19

Наталя Дуляба

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Два необхідні щеплення отримали понад 325 тисяч мешканців Львівщини, відтак вони вже повністю провакциновані проти Covid-19. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі ЛОДА.

Станом на неділю, 26 вересня, на Львівщині covid-щеплення зробили 741 466 людям. Із них 325 778 особам ввели другу дозу, тому всі вони вже є повністю провакциновані проти коронавірусу.

Протягом минулої доби, 25 вересня, щеплення отримали 4293 людини, майже половину з них вакцинували у Львові, решту – на території області.

Найбільше щеплень на Львівщині за весь час кампанії зробили американською вакциною Pfizer – 264 468, далі йде китайська CoronaVac, якою провакцинувались 185 756 людей, Moderna – 150 423 особи, Astra Zeneca – 102 416, та Covishield – 38 403.

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Зазначимо, що вакцина Moderna на Львівщині вже закінчилась. Друге щеплення будуть робити американською Pfizer.

Нагадаємо, два дні поспіль область демонструє рекордні показники вакцинації: упродовж четверга, 23 вересня, щеплення проти коронавірусу зробили 11 224 мешканцям, у п’ятницю, 24 вересня, –11 382 людини.

Втім така рекордна кількість добових щеплень може бути зумовлена масовою вакцинацією освітян, яку на Львівщині ініціювали через неможливість школам працювати очно у «жовтій» зоні.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

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