На Львівщині вакцинували рекордну кількість людей за добу

Протягом останньої доби, 23 вересня, на Львівщині вакцинували проти COVID-19 більше 11 тисяч людей. Це найбільший добовий показник з початку вакцинації. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Так, протягом 23 вересня у Львівській області зробили 11 224 щеплення проти коронавірусу.

Першу дозу отримали 8 733 людини, повністю імунізовані – 2 491 людина.

Загалом на Львівщині наразі щеплення від ковіду отримали 725 791 людина (з них – 321 684 другою дозою).

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Мешканців області вакцинували такими препаратами:

«Covieshield» – 38 403 особи,

«Astra Zeneca» – 100 377,

«Coronavac» – 182 236,

«Pfizer» – 254 352,

«Moderna» – 150 423 особи.

Вакцинуватися від ковіду можна у пунктах щеплень, що розташовані на базі закладів охорони здоров’я, звернувшись до сімейного лікаря. Або самостійно у будь-якому центрі вакцинації. При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Зауважимо, що така рекордна кількість добових щеплень може бути зумовлена масовою вакцинацією освітян, яку на Львівщині ініціювали через неможливість школам працювати очно у «жовтій» зоні.

Так, у Львові лише за один день кількість вакцинованих працівників освіти збільшилась на 10%. Через такий стрімкий різкий зріст вакцинованих управління освіти перевірить достовірність цієї інформації.

Водночас в області теж лише за півтори доби кількість освітян, які отримали Covid-щеплення, зросла на 4%.

Відтак і зросло число закладів, які можуть проводити навчання в очному форматі. Тому у Львівській ОДА прогнозують, що більшість шкіл області, у разі хорошої динаміки вакцинації колективів, зможуть повернутися до звичного навчання вже за 10 днів.

Як повідомляв Львівський портал, через перехід Львівщини у «жовту» зону карантину і незадовільний рівень вакцинації освітян з 23 вересня проводити очне навчання могли лишень 14% шкіл. Решта – перевели на дистанційне навчання. У звичному режимі продовжили працювати дошкілля, учні 1-4 класів та учні закладів спеціальної освіти.

У Львові школи й садочки також не закрились. Очне навчання дозволили продовжити, але з дотриманням низки вимог. Детальніше читайте за цим посиланням.

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