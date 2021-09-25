Львівщина встановила новий добовий рекорд із covid-вакцинації

Протягом п’ятниці, 24 вересня, на Львівщині проти коронавірусу провакцинували 11 382 людей, що є новим добовим рекордом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Львівщина два дні поспіль демонструє високі показники вакцинації: упродовж четверга, 23 вересня, щеплення проти коронавірусу зробили 11 224 мешканцям області. Цей добовий показник був найвищим за весь час кампанії, до цього рекордом було понад 10 000 щеплень за добу. Вперше такий результат область показала наприкінці липня, а потім – на початку серпня.

Тепер Львівщина побила свій попередній рекорд – протягом п’ятниці, 24 вересня, проти Covid щепили 11 382 людини. Більше третини всі щеплень зробили у Львові, решту – на території області.

Всі 11 382 щеплення минулої доби на Львівщині зробили:

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Львів – 4148

Львівський район – 1560

Яворівський район – 748

Червоноградський район – 628

Стрийський район – 1337

Самбірський район – 892

Золочівський район – 754

Дрогобицький район – 1025

Інші (обласні та приватні заклади охорони здоров’я, розташовані у Львові) – 290.

Зауважимо, що така рекордна кількість добових щеплень може бути зумовлена масовою вакцинацією освітян, яку на Львівщині ініціювали через неможливість школам працювати очно у «жовтій» зоні.

Так, у Львові лише за один день кількість вакцинованих працівників освіти зросла на 10%. Через такий стрімкий різкий ріст вакцинованих управління освіти збирається перевірити достовірність даних.

Подібна ситуація виникла й в області. Лише за півтори доби освітян, які отримали сovid-щеплення, побільшало на 4%.

Відтак і зросла й кількість закладів, які можуть проводити навчання в очному форматі. Тому у Львівській ОДА кажуть, що при збереженні позитивної динаміки з вакцинації колективів більшість шкіл зможуть повернутися до звичного навчання вже через 10 днів.

Нагадаємо, повністю проти коронавірусу на Львівщині провакцинували майже 325 тисяч осіб. Ще понад 412 тисяч людей наразі отримали перше щеплення.

Як повідомляв Львівський портал, через перехід Львівщини у «жовту» зону карантину і незадовільний рівень вакцинації освітян з 23 вересня проводити очне навчання могли лишень 14% шкіл. Решту перевели на дистанційне навчання. У звичному режимі продовжили працювати дошкілля, учні 1-4 класів та учні закладів спеціальної освіти.

У Львові школи й садочки також не закрились. Очне навчання дозволили продовжити, але з дотриманням низки вимог. Детальніше читайте за цим посиланням.

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