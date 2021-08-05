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За добу на Львівщині проти Covid провакцинували понад 10 тисяч людей

Наталя Дуляба

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Протягом середи, 4 серпня, у Львові та області вакцинацію проти коронавірусу пройшли більше 10 тисяч мешканців. Це вдруге за весь час пандемії на Львівщині вдалося охопити таку кількість людей щепленнями за добу. Про це повідомляє Львівський портал.

За даними ЛОДА, минулої доби на Львівщині щеплення проти Covid зробили 10 368 людям. Втім лише 1932 із них є мешканцями області.

Охопити таку кількість людей covid-вакцинацією за добу Львівщині вдається вже вдруге. До цього рекордний показник становив 10 671 щеплення, яке зробили за добу 27 липня. Раніше головний координатор вакцинації говорив про те, що область має вийти на показник мінімум 10 000 щеплень на добу.

Тим часом у Львові 4 серпня, за даними міської ради, провакцинували 4257 людей, 1357 із них отримали вже друге щеплення.

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Проти коронавірусу на Львівщині вже провакцинували більше 385 тисяч мешканців. Дві необхідні дози препарату отримали понад 140 тисяч людей.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення, а це – 1,5 мільйона людей.

Як писав Львівський портал, за темпами вакцинації населення проти коронавірусу Львівщина посідає четверте місце в Україні.

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