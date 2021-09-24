Львівщина отримала ще 47 тисяч доз вакцини Pfizer

24 вересня Львівщина отримала ще 47 970 доз вакцини Pfizer. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Вакцину використовуватимуть для вакцинації усіх груп населення, у пунктах щеплення та у центрах вакцинації.

Станом на 24 вересня на Львівщині щеплення отримали 725 791 особа (з них – 321 684 другою дозою). Зокрема, вакциною «Comirnaty» вже провакциновано 254 352 особи.

За рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я, в окремих випадках дітей старших 12 років дозволили щепити цією вакциною.

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«Четверта хвиля пандемії була консолідована завдяки поєднанню ряду факторів: поширення агресивного варіанту «Дельти», помилкове відчуття з боку населення про закінчення пандемії та великою кількістю людей, які не хочуть вакцинуватись. Невакциновані особи відіграли дуже важливу роль на початку четвертої хвилі. Адже, її можна було уникнути. Широке застосування вакцинації загалом допомогло зменшити або практично усунути багато небезпечних та смертельних хвороб», – зазначив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

Нагадаємо, на Львівщині з 20 по 28 вересня працюватимуть 18 центрів вакцинації. В них Covid-щеплення можна отримати трьома вакцинами: CoronaVac, AstraZeneca та Comirnaty/Pfizer.

Зауважимо, головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

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