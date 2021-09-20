Центри вакцинації на Львівщині: графіки роботи на 20-28 вересня

На Львівщині з 20 по 28 вересня працюватимуть 18 центрів вакцинації. Графіки їх роботи оприлюднив Львівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики.
Так, протягом тижня в області діятимуть 18 центрів вакцинації. В них Covid-щеплення можна отримати трьома вакцинами: CoronaVac, AstraZeneca та Comirnaty/Pfizer.
Графіки роботи центрів вакцинації:
м. Львів
ТРЦ «Форум Львів», вул. Під Дубом, 7Б
20-24.09.2021
15.00- 18.30 (Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
25-26.09.2021
10.00-15.00 (Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
Центр Довженка на проспекті Червоної Калини, 81
25-26.09.2021
10.00 – 15.00 (Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
ТРК «Victoria Gardens», вул. Кульпарківська, 226а (другий поверх)
20-24.09.2021
15.00- 18.30 (Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
25-26.09.2021
10.00-15.00 (Comirnaty/CoronaVac)
ТЦ «Епіцентр», вул. Богдана Хмельницького, 188a
25-26.09.2021
10.00- 15.00 (Comirnaty)
ТЦ «Епіцентр», вул. Городоцька, 302
25-26.09.2021
10.00- 15.00 (Comirnaty)
Палац культури залізничників «Рокс», вул. Федьковича, 54/56
20-24.09.2021
14.00-19.00 (Comirnaty)
25-26.09.2021
11.00-15.00 (Comirnaty)
Оптовий ринок «Нижній Шувар», вул. Хуторівка, 4б, 3-ій поверх
25-26.09.2021
10.00-15.00 (AstraZeneca)
м. Броди
Бродівський народний дім, вул. Коцюбинського, 7
25.09.2021
10.00- 14.00 (CoronaVac/AstraZeneca)
м. Золочів
Золочівський палац культури ім. Ігора Білозора, вул. В.Чорновола,1
25-26.09.21
10.00- 14.00 (CoronaVac)
м. Дрогобич
Дрогобицький районний народний дім, вул. 22 січня, 28
20-26.09.21
09.00- 15.00 (Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
ТЦ «Епіцентр», м.Д рогобич, вул. С. Наливайка,5
20-26.09.2021
10.00- 15.00 (Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м.Трускавець
Відділення первинної медичної допомоги поліклінічного відділення Трускавецьої міської лікарні, вул. Данилишиних, 62
20-26.09.21
09.00- 15.00 (Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Стрий
Поліклінічне відділення Стрийської центральної міської лікарні,вул. Т. Шевченка, 57+ приміщення на вул. Багряного, 4
20-26.09.2021
10.00- 16.00 (Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Червоноград
Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Червонограда, вул. Івасюка, 8
20-24.09.21
08.30- 17.00 (Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
25.09.21
09.00- 13.00 (Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Новояворівськ
Актова зала Новояворівської лікарні імені Юрія Липи, вул. Т.Шевченка, 18
20-25.09.21
09.00- 14.00 (Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Жовква
Поліклініка Жовківської лікарні, вул. Львівська, 17
20-24.09.21
09.00- 19.00 (Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
25.09.2021
09.00- 14.00 (Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Новий Розділ
Поліклініка Новороздільської міської лікарні, вул. Винниченка, 37
20-24.09.2021
10.00-15.00 (Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
25.09.2021
10.00-13.00 (Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
м. Самбір
Центр первинної медико-санітарної допомоги Самбірської міської ради, вул. Чайковського, 12
20-24.09.21
09.00- 17.00 (Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
25-26.09.21
10.00- 14.00 (Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)
Нагадаємо, загалом на Львівщині щеплення від коронавірусу отримали 694 188 людей, з них 312 848 – другу дозу.
Зауважимо, головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.
Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.
Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.
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Вероніка Рой