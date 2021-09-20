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Центри вакцинації на Львівщині: графіки роботи на 20-28 вересня

Вероніка Рой

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На Львівщині з 20 по 28 вересня працюватимуть 18 центрів вакцинації. Графіки їх роботи оприлюднив Львівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики.

Так, протягом тижня в області діятимуть 18 центрів вакцинації. В них Covid-щеплення можна отримати трьома вакцинами: CoronaVac, AstraZeneca та Comirnaty/Pfizer.

Графіки роботи центрів вакцинації:

м. Львів

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ТРЦ «Форум Львів», вул. Під Дубом, 7Б

20-24.09.2021

15.00- 18.30 (Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

25-26.09.2021

10.00-15.00 (Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Центр Довженка на проспекті Червоної Калини, 81

25-26.09.2021

10.00 – 15.00 (Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

ТРК «Victoria Gardens», вул. Кульпарківська, 226а (другий поверх)

20-24.09.2021

15.00- 18.30 (Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

25-26.09.2021

10.00-15.00 (Comirnaty/CoronaVac)

ТЦ «Епіцентр», вул. Богдана Хмельницького, 188a

25-26.09.2021

10.00- 15.00 (Comirnaty)

ТЦ «Епіцентр», вул. Городоцька, 302

25-26.09.2021

10.00- 15.00 (Comirnaty)

Палац культури залізничників «Рокс», вул. Федьковича, 54/56

20-24.09.2021

14.00-19.00 (Comirnaty)

25-26.09.2021

11.00-15.00 (Comirnaty)

Оптовий ринок «Нижній Шувар», вул. Хуторівка, 4б, 3-ій поверх

25-26.09.2021

10.00-15.00 (AstraZeneca)

м. Броди

Бродівський народний дім, вул. Коцюбинського, 7

25.09.2021

10.00- 14.00 (CoronaVac/AstraZeneca)

м. Золочів

Золочівський палац культури ім. Ігора Білозора, вул. В.Чорновола,1

25-26.09.21

10.00- 14.00 (CoronaVac)

м. Дрогобич

Дрогобицький районний народний дім, вул. 22 січня, 28

20-26.09.21

09.00- 15.00 (Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

ТЦ «Епіцентр», м.Д рогобич, вул. С. Наливайка,5

20-26.09.2021

10.00- 15.00 (Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м.Трускавець

Відділення первинної медичної допомоги поліклінічного відділення Трускавецьої міської лікарні, вул. Данилишиних, 62

20-26.09.21

09.00- 15.00 (Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Стрий

Поліклінічне відділення Стрийської центральної міської лікарні,вул. Т. Шевченка, 57+ приміщення на вул. Багряного, 4

20-26.09.2021

10.00- 16.00 (Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Червоноград

Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Червонограда, вул. Івасюка, 8

20-24.09.21

08.30- 17.00 (Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

25.09.21

09.00- 13.00 (Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Новояворівськ

Актова зала Новояворівської лікарні імені Юрія Липи, вул. Т.Шевченка, 18

20-25.09.21

09.00- 14.00 (Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Жовква

Поліклініка Жовківської лікарні, вул. Львівська, 17

20-24.09.21

09.00- 19.00 (Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

25.09.2021

09.00- 14.00 (Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Новий Розділ

Поліклініка Новороздільської міської лікарні, вул. Винниченка, 37

20-24.09.2021

10.00-15.00 (Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

25.09.2021

10.00-13.00 (Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

м. Самбір

Центр первинної медико-санітарної допомоги Самбірської міської ради, вул. Чайковського, 12

20-24.09.21

09.00- 17.00 (Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

25-26.09.21

10.00- 14.00 (Comirnaty/CoronaVac/AstraZeneca)

Нагадаємо, загалом на Львівщині щеплення від коронавірусу отримали 694 188 людей, з них 312 848 – другу дозу.

Зауважимо, головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

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