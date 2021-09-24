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Як змінились симптоми та перебіг коронавірусу

Ольга Денисяка

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На Львівщині медики, які працюють з хворими на коронавірус заявляють, що змінились перші симптоми та перебіг захворювання. Під час брифінгу 24 вересня експертка департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА з пульмонології Надія Рудницька розповіла, як змінився портрет хворого на коронавірус під час четвертої хвилі пандемії.

Медик відзначила, що зараз захворювання починається з таких симптомів:

  • підвищена температура,
  • головний біль,
  • біль у м’язах,
  • шлунково-кишкові розлаи (нудота, рвота чи діарея),
  • інколи є біль у горлі та нежить. 

За її словами, перебіг захворювання осінню 2021 значно відрізняєьбся від попередніх хвиль коронавірусу. Зокрема, раніше ускладнення починались на 14-21 день, а зараз вже на четвертий день хвороби у пацієнтів виявляють пневмонію.  

«Змінився перебіг захворювання, бо якщо в попередніх хвилях ми бачили, що ускладнення від коронавірусу йдуть на 14-21 день, а згодом на з 10-14, то зараз починаючи з 4-5 дня у пацієнтів вже є ускладнення у вигляді пневмонії та дихальної недостатності. Цих пацієнтів госпіталізовують в стаціонари для того, щоб дати їм підтримку кисню і лікувати пневмонію», – пояснює експерт. 

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Окрім того Надія Рудницька зазначила, що в боротьбі з новими штамами covid попередні протоколи лікування зворювання вже не є дієвими.  

«Існують протоколи ведення захворювання та схеми лікування. На жаль, вони не діють в цій хвилі пандемії, тому що маємо вже  дещо інший перебіг хвороби. На приклад, призначення антибіотиків з першого дня лише ускладнює процес лікування. Хочу наголосити, що це аутоімунне захворбювання, відтак потрапляючи в організм вірус за декілька днів уражає легені та інші органи. Велике значення має носіння масок, бо від кількості вірусу, який потарпить в організм залежить перебіг захворювання. І єдиним методом боротьби з ковідом є вакцинація, бо хворіють люди не лиеш похилого віку, а й молоді», – наголосила медик.

Нагадаємо, наприкінці липня на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Цей штам виявилираніше у 24 мешканців області, один пацієнт помер, решта – одужали. Проте медики переконані, що «Дельта» вже активно циркулює областю.

Також у Львівській ОДА заявили, що в області вже почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Державна комісія ТЕБ і НС уже перевела Львівську область у «жовту» зону епіднебезпеки. Посилення карантину відбудеться вже з четверга, 23 вересня, в тому числі воно охопить й освіту.

Через незадовільний рівень вакцинації педагогів 86% закладів освіти на Львівщині тимчасово призупиняють роботу з 23 вересня. Працювати у звичному режимі зможуть лише 14% шкіл області. У Львові навчання в очному режимі продовжать з десяток шкіл, де є належний рівень вакцинації педагогів, у всіх решта школах і садках нещеплені педагоги мають мати негативний ПЛР-тест або довідку про перенесену протягом шести місяців хворобу.

Аби підняти рівень імунізації проти коронавірусу, 22 вересня в низці шкіл, де є низький показник вакцинації, працювали пункти щеплення.

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