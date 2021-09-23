Держінспекція архітектури дозволила будівництво сміттєпереробного заводу у Львові

Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Нова уповноважена інституція Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМУ) надала дозвіл на будівництво заводу 23 вересня. Наразі цей дозвіл очікують у Львові.

Раніше проєкт пройшов комплексну державну експертизу та отримав позитивний висновок Мінекології.

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Виконавцем робіт у Львові стане одна будівельних компанії Польщі – це Control Process S.A.

Зазначимо, що Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМУ)– це новостворений орган, який запрацював після ліквідації Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДАБІ).