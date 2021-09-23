Держінспекція архітектури дозволила будівництво сміттєпереробного заводу у Львові

Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.
Нова уповноважена інституція Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМУ) надала дозвіл на будівництво заводу 23 вересня. Наразі цей дозвіл очікують у Львові.
Раніше проєкт пройшов комплексну державну експертизу та отримав позитивний висновок Мінекології.
Виконавцем робіт у Львові стане одна будівельних компанії Польщі – це Control Process S.A.
Зазначимо, що Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМУ)– це новостворений орган, який запрацював після ліквідації Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДАБІ).
Як писав Львівський портал, раніше міський голова Львова Андрій Садовий щоразу називав різні дати старту будівництва сміттєпереробного заводу: спочатку його мали розпочати з 2019 року, потім мер відтермінував цей процес до осені 2019-го. Згодом у мерії заявили, що саме будівництво має розпочатися до кінця 2020 року.
Нагадаємо, проєкт сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій, 13 вже пройшов комплексну державну будівельну експертизу, а також отримав висновок Мінекології, яке підтвердило безпечність майбутнього комплексу.
Ще влітку 2018 року у Києві мерія підписала угоду на отримання 35 млн євро кредиту від ЄБРР на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові та на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища.
Зводити сміттєвий комплекс на вул. Пластовій спочатку зголосилися 12 компаній, згодом цей список зменшився вже до 5 фірм. Потім свої технічні пропозиції щодо будівництва надіслали чотири учасники тендеру. Тендер оголосили влітку 2018 року. Торік у жовтні ЄБРР затвердив переможця міжнародного тендеру на будівництво сміттєпереробного заводу на вулиці Пластовій у Львові. Ним став консорціум компаній WTT Netherlands BV – Axis Industries UAB (Нідерланди, Литва).
Детальніше про сміттєвий завод читайте у нашому матеріалі «Екологічне лихо чи прорив? Яким буде новий сміттєпереробний завод і станція компостування у Львові».
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Фото: ЛМР
Ольга Денисяка