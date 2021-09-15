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ДАБІ припинила своє існування. В Україні запрацює новий орган

Аліса Белей

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У середу, 15 вересня, Кабінет міністрів ухвалив рішення про ліквідацію Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДАБІ). Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на брифінг міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова за підсумками засідання Кабміну.

Вже завтра в країні почне працювати інший новостворений орган.

За словами міністра, завтра буде запущено роботу Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ), яка стане заміною ДАБІ.

«Я дуже радий констатувати, що сьогодні рішенням уряду ДАБІ припиняє свою діяльність. І з завтрашнього дня нова організація ДІАМ починає свою роботу. Відсьогодні ДАБІ вже не існує», – зазначив Чернишов.

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Міністр також наголосив, що працівники ДАБІ не увійшли до складу нової інспекції.

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