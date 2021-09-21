ОСТАННІ НОВИНИ

У МОЗ допускають введення примусової вакцинації проти коронавірусу

Наталя Дуляба

|

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко допускає, що до окремих груп українців може бути застосована примусова вакцинація проти коронавірусу. Про це він заявив в ефірі програми «Свободи слова», пише Уніан.

За словами глави МОЗ, в Україні може настати такий момент, коли примусова covid-вакцинація таки може бути запроваджена. Її дозволяє проводити закон «Про захист населення від інфекційних хвороб».

«Сьогодні вакцина доступна для всіх і вакцинація є добровільною. Питання введення категорій професій, для яких вакцинація від коронавірусу буде обов’язкова, розглядається», – відзначив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, вакцинальна кампанія проти коронавірусу в Україні стартувала наприкінці лютого цього року. За пів року два необхідні щеплення зробили понад 5,1 мільйона людей.

Реклама партнерів

Щеплення роблять вакцинами Pfizer, Moderna, CoronaVac, Covishield, AstraZeneca. Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я. Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Також у МОЗ заявили, що 98% госпіталізованих зараз із сovid, є невакцинованими.

Як писав Львівський портал, повністю проти коронавірусу на Львівщині наразі провакцинувались 300 тисяч людей, а це – 14% від усього населення.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО
Олена КАРП'ЮК
Забудова лісу у Брюховичах: до чого тут учасники АТО

Члени дачного кооперативу «Патріот-1», які є учасниками АТО, хочуть отримати 5,3 га землі у Брюховицькому лісі нібито пі...

Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»
Анастасія ПИЖ
Свобода та комфорт. «АТБ» підтримує програму першої леді Олени Зеленської «Безбар’єрність»

Три десятиліття тому Україна стала незалежною вільною країною. Всі ці роки ми трудилися та боролися, щоб зламати стереот...

Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?
Вероніка РОЙ
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?

Влітку 2018 року спалахнув стрілецький комплекс СКА навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони У...

Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю
Аліса БЕЛЕЙ
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю

З 15 по 19 вересня у Львові пройде 28-й Форум видавців – найбільша літературна подія Східної Європи, що поєднує у собі к...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів