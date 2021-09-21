У МОЗ допускають введення примусової вакцинації проти коронавірусу

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко допускає, що до окремих груп українців може бути застосована примусова вакцинація проти коронавірусу. Про це він заявив в ефірі програми «Свободи слова», пише Уніан.

За словами глави МОЗ, в Україні може настати такий момент, коли примусова covid-вакцинація таки може бути запроваджена. Її дозволяє проводити закон «Про захист населення від інфекційних хвороб».

«Сьогодні вакцина доступна для всіх і вакцинація є добровільною. Питання введення категорій професій, для яких вакцинація від коронавірусу буде обов’язкова, розглядається», – відзначив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, вакцинальна кампанія проти коронавірусу в Україні стартувала наприкінці лютого цього року. За пів року два необхідні щеплення зробили понад 5,1 мільйона людей.

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Щеплення роблять вакцинами Pfizer, Moderna, CoronaVac, Covishield, AstraZeneca. Головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я. Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Також у МОЗ заявили, що 98% госпіталізованих зараз із сovid, є невакцинованими.

Як писав Львівський портал, повністю проти коронавірусу на Львівщині наразі провакцинувались 300 тисяч людей, а це – 14% від усього населення.

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