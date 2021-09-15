Майже п’ять мільйонів українців повністю щепились проти Covid

Станом на ранок 15 вересня понад шість мільйонів осіб в Україні отримали одну дозу вакцини проти коронавірусу. При цьому майже п’ять мільйонів вакцинувались повністю, отримавши дві дози. Про це свідчать дані МОЗ, передає Львівський портал.

Зокрема, за минулу добу, 14 вересня, від Covid вакцинували 141 796 людей: одну дозу отримали 67 614 осіб, повністю імунізовані – 74 182 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 028 879 людей, з них отримали одну дозу – 6 028 877 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 959 086 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 10 987 963 щеплення.

Як повідомляв Львівський портал, майже 300 тисяч мешканців Львівської області, що становить близько 14% від усього населення, отримали дві дози вакцини проти коронавірусу, тобто завершили процес вакцинації. При цьому лише першу дозу отримали 18%.

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Нагадаємо, головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я. Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

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