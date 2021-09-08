В Україні – 2772 нових хворих на коронавірус

Станом на ранок середи, 8 вересня, в Україні лабораторно підтвердили 2772 нових випадків коронавірусу. Померли 60 українців, тоді як одужали майже півтори тисячі хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 303 276 людей. Протягом вівторка, 7 вересня, діагноз встановили ще 2772 новим хворим, серед них 46 медиків та 254 дитини.

Одужали за останню добу 1 411 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 60 хворих.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (348), Харківській (248), Чернівецькій (197), Запорізькій (178) та Львівській (157) областях.

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Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 54 114 людей, натомість одужали 2 216 017 українців.

Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):

м. Київ – 348/16201

Харківська – 248/7155

Чернівецька – 197/1955

Запорізька – 178/1763

Львівська – 157/5695

Одеська – 152/2845

Рівненська – 143/2503

Дніпропетровська – 131/11811

Херсонська – 124/2419

Луганська – 123/2082

Донецька – 120/3479

Хмельницька – 104/3314

Тернопільська – 89/2078

Київська – 87/4952

Черкаська – 76/2685

Волинська – 73/1809

Житомирська – 73/4149

Івано-Франківська – 70/2618

Полтавська – 68/4375

Вінницька – 64/3894

Миколаївська – 52/3173

Сумська – 43/3501

Чернігівська – 20/2601

Кіровоградська – 19/1857

Закарпатська – 13/1306.

Нагадаємо, у МОЗ вже заявили, що через ріст захворюваності на коронавірус карантин в Україні планують посилити вже з 13 вересня, ввівши жовту зону епіднебезпеки. Водночас Львівщину вже зараховують до регіонів, де є одна з найскладніших епідситуацій, тому не виключено, що тут можуть запровадити помаранчеву зону.

Раніше у МОЗ говорили про нову хвилю коронавірусу, яка розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму Дельта».

Тепер у МОЗ здоров’я прогнозують два нові спалахи Covid на початку і наприкінці зими.

Загалом за офіційними даними«Дельтою» заразились вже понад 500 українців.

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