В Україні – 2772 нових хворих на коронавірус

Станом на ранок середи, 8 вересня, в Україні лабораторно підтвердили 2772 нових випадків коронавірусу. Померли 60 українців, тоді як одужали майже півтори тисячі хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 303 276 людей. Протягом вівторка, 7 вересня, діагноз встановили ще 2772 новим хворим, серед них 46 медиків та 254 дитини.
Одужали за останню добу 1 411 пацієнтів. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 60 хворих.
Найбільше нових хворих виявили у Києві (348), Харківській (248), Чернівецькій (197), Запорізькій (178) та Львівській (157) областях.
Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 54 114 людей, натомість одужали 2 216 017 українців.
Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):
- м. Київ – 348/16201
- Харківська – 248/7155
- Чернівецька – 197/1955
- Запорізька – 178/1763
- Львівська – 157/5695
- Одеська – 152/2845
- Рівненська – 143/2503
- Дніпропетровська – 131/11811
- Херсонська – 124/2419
- Луганська – 123/2082
- Донецька – 120/3479
- Хмельницька – 104/3314
- Тернопільська – 89/2078
- Київська – 87/4952
- Черкаська – 76/2685
- Волинська – 73/1809
- Житомирська – 73/4149
- Івано-Франківська – 70/2618
- Полтавська – 68/4375
- Вінницька – 64/3894
- Миколаївська – 52/3173
- Сумська – 43/3501
- Чернігівська – 20/2601
- Кіровоградська – 19/1857
- Закарпатська – 13/1306.
Нагадаємо, у МОЗ вже заявили, що через ріст захворюваності на коронавірус карантин в Україні планують посилити вже з 13 вересня, ввівши жовту зону епіднебезпеки. Водночас Львівщину вже зараховують до регіонів, де є одна з найскладніших епідситуацій, тому не виключено, що тут можуть запровадити помаранчеву зону.
Раніше у МОЗ говорили про нову хвилю коронавірусу, яка розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму Дельта».
Тепер у МОЗ здоров’я прогнозують два нові спалахи Covid на початку і наприкінці зими.
Загалом за офіційними даними«Дельтою» заразились вже понад 500 українців.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Наталя Дуляба