Міськрада Львова подасть до суду, щоб заборонити приміські маршрутки в місті

У міськраді Львова скаржаться на те, що автобуси приміських маршрутів курсують через Львів без відповідних дозволів виконавчих органів міської ради. Відтак в управлінні транспорту заявили, що звернуться через це до суду. Про це Львівському порталу повдіомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Так, в управлінні транспорту зазначають, що незадоволені курсування приміських автобусних маршрутів, оскільки вони мали б їздити лише до найближчих до в’їзду автостанцій, а натомість курсують територією міста.

«Автобуси приміських маршрутів систематично порушують чинне законодавство та нормативні документи у галузі міського пасажирського транспорту, якими передбачено обмеження руху приміських автобусних маршрутів на території Львова до найближчих за напрямами в’їзду у місто автостанцій та погоджених місць кінцевих зупинок. Значною проблемою також є те, що у приміських автобусних маршрутах обмежено кількість пасажирів, які мають право на пільговий проїзд. У зв’язку з цим пільгові категорії пасажирів користуються виключно міським громадським транспортом, що несе значне фінансове навантаження для міських перевізників», – заявили в управлінні транспорту ЛМР.

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До прикладу, в управлінні вказують на приміські автобусні маршрути, що цілком курсують територією Львова. Це, зокрема, №111 «Львів-Дубляни», №138 «Львів-Лапаївка», №184, №184А «Львів-Рудно»,№ 180 «Львів – Дубляни» тощо. Приміські автобуси №110 «Львів-Чишки» курсують до пл. Митної замість АС-6, №125 «с. Шкло – АС №8» курсують по вул. Левандівській замість вул.Городоцької, автобуси «Львів-Давидів», «Львів-Милятичі» – до пл.Петрушевича, автобуси «Львів-Поршна», «Львів-Повітно», «Львів – Оброшино», «Львів-Суховоля» курсують до приміського вокзалу, займаючи зупинку напроти ринку «Привокзальний».

В управлінні заявили, що міська рада не раз зверталась до Львівської ОДА, аби врегулювати їзду приміських маршруток. Однак це питання досі не вирішили, тому мерія звернеться до суду.

«Виконавчі органи Львівської міської ради неодноразово звертались до ЛОДА з проханням вжити заходів щодо заборони курсування приміських маршрутів по Львову без відповідного погодження. Однак, на сьогодні питання не вирішено, у зв’язку з чим Львівська міська рада готує звернення до суду щодо забезпечення курсування приміських маршрутів по Львову відповідно до норм чинного законодавства у сфері пасажирських перевезень», – наголосили в управлінні транспорту ЛМР.

Зазначимо, до складу Львівської ОТГ, крім Винників, Брюховичів, Рудного та Дублян, увійшли ще 13 сіл. Для того, щоб забезпечити доїзд мешканців цих населених пунктів до центру міста, у Львівській міськраді ще минулого року затвердили 9 автобусних маршрутів. Проте їх мала ще погодити ЛОДА.

Наприкінці 2020 року в міськраді Львова поскаржилися, що ЛОДА не погодила вищезгадані маршрути. В облдержадміністрації натомість пояснювали, що не мають таких повноважень.

Нагадаємо, ще у 2016 році кінцеві зупинки приміських маршруток перенесли на автостанції, що на околицях міста. Однак частина приміських автобусів продовжує нині курсувати через місто.

Через це міська рада не раз обіцяла звернутись до суду на приміських перевізників, які попри заборону продовжують курсувати через місто.

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