Львів і населені пункти Львівської ОТГ з’єднають 9 маршруток. Схеми руху

У Львові запускають 9 маршрутів громадського транспорту, якими центр міста з’єднають із населеними пунктами Львівської ОТГ. Відповідне рішення сьогодні, 2 жовтня, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Виконком вніс зміни до автобусних маршрутів загального користування, додавши 5 нових маршрутів і продовживши ще 4 існуючі маршрути.

Ними центр Львова з’єднають із населеними пунктами Львівської ОТГ: Дублянами, селами Малехів, Воля Гамулецька, Гряда, Великі та Малі Грибовичі, Великий Дорошів, Зашків, Завадів, Зарудці, Гамаліївка, Малі Підліски, Ситихів та Рясне-Руське.

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«Вартість проїзду залишається незмінною – 7 грн. Чотири маршрути ми продовжуємо, а також запроваджуємо 5 нових маршрутів. Тобто загалом буде 9 маршрутів, які курсуватимуть у населені пункти Львівської ОТГ», – розповіла заступниця міського голови Львова з питань ЖКГ Ірина Маруняк.

Зазначимо, що ці маршрути запрацюють не відразу, спершу їх має затвердити Львівська ОДА.

Повні схеми руху затверджених 9 маршрутів:

№1-А: м. Дубляни – с. Малехів – вул. Б. Хмельницького – вул. В. Липинського – просп. В. Чорновола – просп. Свободи – пл. А. Міцкевича – пл. Галицька – пл. Соборна – вул. В. Винниченка – вул. Підвальна – пл. Данила Галицького – вул. І. Гонти – пл. Різні – просп. В. Чорновола – вул. В. Липинського – вул. Б. Хмельницького – с. Малехів – м. Дубляни.

№22 : вул. Зернова – просп. В. Чорновола – вул. Варшавська – вул. Замарстинівська – смт. Брюховичі (вул. Львівська – вул. Весняна – вул. Смолиста – вул. Незалежності України – вул. Курортна – вул. Львівська – вул. Під Осовою) – с. Воля Гамулецька – с. Гряда – с. Воля Гамулецька – (вул. Під Осовою – вул. Львівська – вул. Курортна – вул. Незалежності України – вул. Смолиста – вул. Весняна – вул. Львівська) – вул. Замарстинівська – вул. Варшавська – просп. В. Чорновола – вул. П. Куліша – вул. Зернова.

№55: с. Великі Грибовичі – с. Малехів – вул. Б. Хмельницького – вул. Б. Хмельницького (станція «Підзамче») – вул. Б. Хмельницького – с. Малехів – с. Великі Грибовичі.

№57 : вул. Польова – вул. Новознесенська – вул. Механічна – вул. Б. Хмельницького – вул. Гайдамацька – вул. Замарстинівська – пл. 700-річчя Львова – просп. В. Чорновола – пл. Торгова – пл. Князя Ярослава Осмомисла – вул. І. Гонти – пл. Данила Галицького – вул. Підвальна – вул. В. Винниченка – пл. Соборна – вул. І. Франка – вул. Зелена – вул. Шота Руставелі – вул. Стрийська – вул. М. Максимовича – вул. Стрийська – вул. Шота Руставелі – вул. Зелена – вул. І. Франка – пл. Соборна – вул. В. Винниченка – вул. Підвальна – пл. Данила Галицького – вул. І. Гонти – пл. Князя Ярослава Осмомисла – пл. Різні – просп. В. Чорновола – пл. 700-річчя Львова – вул. Замарстинівська – вул. Л. Долинського – вул. Б. Хмельницького – вул. Механічна – вул. Новознесенська – вул. Польова.

№58: вул. Б. Хмельницького (станція «Підзамче») – вул. Б. Хмельницького – с. Малехів – с. Великі Грибовичі – с. Гряда – с. Великий Дорошів – с. Зашків – с. Завадів – с. Зашків – с. Великий Дорошів – с. Гряда – с. Малехів – вул. Б. Хмельницького – вул. Б. Хмельницького (станція «Підзамче»).

№59: вул. Б. Хмельницького (станція «Підзамче») – вул. Б. Хмельницького – с. Малехів – с. Великі Грибовичі – с. Гряда – с. Великий Дорошів – с. Зашків – с. Зарудці – с. Зашків – с. Великий Дорошів – с. Гряда – с. Великі Грибовичі – с. Малехів – вул. Б. Хмельницького – вул. Б. Хмельницького (станція «Підзамче»).

№60: вул. Б. Хмельницького (станція «Підзамче») – вул. Б. Хмельницького – с. Малехів – с. Гамаліївка – с. Малі Підліски – с. Ситихів – с. Малі Підліски – с. Гамаліївка – с. Малехів – вул. Б. Хмельницького – вул. Б. Хмельницького (станція «Підзамче»).

№61: с. Підрясне – с. Рясне-Руське – вул. Т. Шевченка – вул. Ю. Бенедиктовича – вул. Городоцька – вул. Торгова – пл. Князя Ярослава Осмомисла – вул. І. Гонти – пл. Данила Галицького – вул. Підвальна – вул. В. Винниченка – пл. Митна – вул. Личаківська – вул. М. Голинського – вул. Тракт Глинянський – с. Підбірці – вул. Тракт Глинянський – вул. Личаківська – пл. Митна – вул. В. Винниченка – вул. Підвальна – пл. Данила Галицького – вул. І. Гонти – пл. Князя Ярослава Осмомисла – вул. Торгова – вул. Городоцька – вул. Т. Шевченка – с. Рясне-Руське – с. Підрясне.

№62: вул. Б. Хмельницького (станція «Підзамче») – вул. Б. Хмельницького – с. Малехів – с. Великі Грибовичі – с. Малі Грибовичі – с. Великі Грибовичі – с. Малехів – вул. Б. Хмельницького – вул. Б. Хмельницького (станція «Підзамче»).

Нагадаємо, уряд погодив створення Львівської ОТГ ще наприкінці травня. До її складу увійдуть майже два десятки населених пунктів. Вибори до місцевих рад, до Львівської міськради та голови мера Львова (Львівської ОТГ) відбудуться вже 25 жовтня.

Як писав Львівський портал, 2/3 львів’ян остаточно не визначилися, за кого голосуватимуть на виборах міського голови Львова.

Згідно з даними соціологічної агенції «Фама», станом на початок вересня майже 60% львів’ян не визначилися, кого бачать наступним мером Львова. А як відомо, у Львові зареєстровано близько 590 тисяч виборців. Не визначились із вибором ще 359 тисяч львів’ян.

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