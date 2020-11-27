 У ЛОДА відреагували на закиди ЛМР у непогодженні автобусних маршрутів

У Львівській ОДА пояснюють, що не мають повноважень погоджувати маршрути в межах Львівської ОТГ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Додамо, що 26 листопада у мерії звинуватили ЛОДА у тому, що вона не погодила схеми міських автобусних маршрутів до населених пунктів Львівської ОТГ.

Як пояснили в управлінні транспорту та зв’язку ЛОДА, питання організації пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування в межах ОТГ наразі законодавчо не врегульоване.

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«Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про внесення зміни до статті 7 Закону України «Про автомобільний транспорт» від 13.11.2020 № 4376. Проєктом Закону передбачена передача повноважень щодо організації пасажирських автомобільних перевезень від районних державних адміністрацій до обласних державних адміністрацій або виконавчих комітетів місцевих рад територіальних громад. Цим проєктом Закону пропонується покласти повноваження щодо організації пасажирських перевезень на внутрішніх маршрутах області, які будуть виходити за межі території територіальної громади, на обласні державні адміністрації. Натомість на автобусних маршрутах загального користування, які проходять між населеними пунктами в межах однієї територіальної громади (міські та/або приміські маршрути) – на виконавчий орган місцевої ради територіальної громади», – зазначили у ЛОДА

Відтак наголосили, що організація перевезень пасажирів на приміських і міжміських маршрутах досі є виключною компетенцією місцевих державних адміністрацій.

У своєму листі від 11.11.2020 року до Львівської міської ради обласна державна адміністрація зазначила, що, відповідно до законодавства, паспорт маршруту регулярних спеціальних перевезень погоджується відповідним підрозділом Державтоінспекції (Управлінням патрульної поліції у Львівській області ДПП).

«Міська рада просила посприяти погодженню виконавчими органами ЛОДА схем нових маршрутів – це ті речі, які не є у наших повноваженнях. У відповіді ми вказали, що такі паспорти погоджуються поліцією. Ми не можемо погоджувати, ми можемо лише проводити конкурс, але, відповідно до законодавства, це можна зробити у лютому 2021 року. Тоді у нас таких повноважень не буде», – зазначив заступник голови Львівської ОДА Тарас Грень.

У Львівській ОДА зауважують, що діють відповідно до того правового поля, яке існує на даний час. При цьому додають, що повноваження щодо погодження схеми маршруту має Національна поліція.

«У листопаді 2019 року Львівській міській раді, всупереч вимогам чинного законодавства України, не знадобилось жодних погоджень від Львівської облдержадміністрації для зміни схеми руху міського автобусного маршруту № 52 Львів АС «Західна» – Львів, вул. Варшавська до смт. Рудне через населений пункт Зимна Вода», – зазначають у держадміністрації.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові запустять 9 маршрутів громадського транспорту, якими центр міста з’єднають із населеними пунктами Львівської ОТГ. Детальніше із схемами руху можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, уряд погодив створення Львівської ОТГ ще наприкінці травня. До її складу увійдуть майже два десятки населених пунктів.

Як відомо, головою Львівської ОТГ став чинний мер Львова Андрій Садовий. У другому турі він отримав 62,25% голосів виборців, а його опонент ексголова Львівської ОДА Олег Синютка – 37,75%.

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