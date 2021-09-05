На Львівщині виявили – 60 нових випадків коронавірусу

Станом на ранок неділі, 5 вересня, на Львівщині зафіксували 140 494 випадки коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 60 нових хворих, з них у Львові – 25. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Загалом коронавірусну інфекцію на Львівщині виявлено у 140 494 особи. Від ускладнень інфекції померло 3730 людей (+0 за останню добу). Натомість побороти недугу зуміли 134957 пацієнтів (+71 за останню добу).

По Львівській області на стаціонарному лікуванні з пневмоніями перебуває 421 особа. У реанімаційних відділеннях – 34 особи, на ШВЛ – 14 осіб.

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Поступило за добу до лікарень області – 35 осіб, виписано – 6 осіб.

Стаціонари заповнені на 12,82 %:

у Львівській обласній інфекційній лікарні – 108 людей

у Центрі легеневого здоров’я – 100

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 81

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 7

у ЛШМД – 109

у Стрийській міській лікарні – 0

у Стебницькій міській лікарні – 0

у Рудківській лікарні – 0

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 11

у Кам’янка-Бузькій ЦРЛ – 5

у Сокальській ЦРЛ – 0

у Жидачівській ЦРЛ – 0

у Пустомитівській – 0

у Перемишлянській ЦРЛ – 0

Нагадаємо, протягом останніх на Львівщині тижнів зростає захворюваність на коронавірус. Нещодавно у Львівській ОДА заявили, що в області вже почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Крім цього, Львівщина за одним із показників наближається до «червоної» зони карантину.

Також наприкінці липня на Львівщині підтвердили перші випадки інфікування штамом коронавірусу «Дельта». Зараз цей штам виявили вже у 24 мешканців області. Проте медики переконані, що «Дельта» вже активно циркулює областю. В області вже зафіксували першу смерть від цього штаму.

Детальніше про нові симптоми «Дельти» та чи захищає від цього штаму вакцина, читайте тут.

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